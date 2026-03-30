Нічна Олександрійська паска: волога і волокниста за рецептом Лесі Кравецької

Нічна Олександрійська волога паска: за рецептом Лесі Кравецької
Дата публікації: 30 березня 2026 14:54
Олександрійська паска. Фото: smakuiemo.com.ua
Нічна "Олександрійська" паска — це перевірений спосіб отримати ідеальну святкову випічку без поспіху. Завдяки тривалій ферментації тісто набуває ніжної, вологої та волокнистої структури. Аромат родзинок і цитрусової цедри робить смак особливо насиченим. Такий рецепт дозволяє досягти стабільно вдалого результату навіть у домашніх умовах.
Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- молоко — 250 мл.;
- цукор — 50 г + 50 г + 150 г;
- дріжджі пресовані — 35–36 г;
- жовтки — 3 шт.;
- яйця — 2 шт.;
- масло вершкове — 250 г;
- родзинки — 100 г;
- вода — 50 г;
- коньяк — 1 ст. ложка;
- ванільний цукор — 20 г;
- цедра апельсина — за бажанням;
- сіль — 0,5 ч. ложки;
- борошно — 700 г (±35 г);
- куркума — 0,5 ч. ложки;
- олія — для змащування.
Спосіб приготування
- У теплому молоці поєднати 50 г цукру та дріжджі.
- Окремо змішати жовтки, яйця, 50 г цукру та м’яке масло, після чого додати до дріжджової суміші.
- Накрити та залишити при кімнатній температурі на 10–12 годин.
- Родзинки промити, залити гарячим сиропом із води та 50 г цукру, додати коньяк і залишити настоюватися.
- До опари додати сіль і цукор, змішаний із ванільним цукром та цедрою, перемішати.
- Поступово додати борошно та замісити м’яке еластичне тісто, за бажанням додати куркуму.
- Додати родзинки, перемішати, перекласти тісто у змащену миску та залишити у теплому місці на 2 години до збільшення вдвічі.
- Розкласти у форми, заповнюючи на 1/3, залишити ще на 1 годину. Змастити верх жовтком із молоком.
- Випікати при 180°C, потім зменшити до 160°C і готувати приблизно 35–40 хвилин без конвекції.
Пропонуємо вам ознайомитися з рецептами, які ми підготували на Великдень 2026
Рецепт "Золотої" паски: довго не черствіє, смачна навіть через тиждень.
Ароматна "Королівська" паска, яка не черствіє місяць — перевірений рецепт.
Читайте також:
Паска за 100-річним рецептом Ольги Франко: спробуйте на Великдень 2026.
