Головна Смак Нічна Олександрійська волога паска: за рецептом Лесі Кравецької

Нічна Олександрійська волога паска: за рецептом Лесі Кравецької

Дата публікації: 30 березня 2026 14:54
Нічна Олександрійська паска: волога і волокниста за рецептом Лесі Кравецької
Олександрійська паска. Фото: smakuiemo.com.ua

Нічна "Олександрійська" паска — це перевірений спосіб отримати ідеальну святкову випічку без поспіху. Завдяки тривалій ферментації тісто набуває ніжної, вологої та волокнистої структури. Аромат родзинок і цитрусової цедри робить смак особливо насиченим. Такий рецепт дозволяє досягти стабільно вдалого результату навіть у домашніх умовах.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • молоко — 250 мл.;
  • цукор — 50 г + 50 г + 150 г;
  • дріжджі пресовані — 35–36 г;
  • жовтки — 3 шт.;
  • яйця — 2 шт.;
  • масло вершкове — 250 г;
  • родзинки — 100 г;
  • вода — 50 г;
  • коньяк — 1 ст. ложка;
  • ванільний цукор — 20 г;
  • цедра апельсина — за бажанням;
  • сіль — 0,5 ч. ложки;
  • борошно — 700 г (±35 г);
  • куркума — 0,5 ч. ложки;
  • олія — для змащування.
рецепт паски Лесі Кравецької
Готові паски. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

  1. У теплому молоці поєднати 50 г цукру та дріжджі.
  2. Окремо змішати жовтки, яйця, 50 г цукру та м’яке масло, після чого додати до дріжджової суміші.
  3. Накрити та залишити при кімнатній температурі на 10–12 годин.
  4. Родзинки промити, залити гарячим сиропом із води та 50 г цукру, додати коньяк і залишити настоюватися.
  5. До опари додати сіль і цукор, змішаний із ванільним цукром та цедрою, перемішати.
  6. Поступово додати борошно та замісити м’яке еластичне тісто, за бажанням додати куркуму.
  7. Додати родзинки, перемішати, перекласти тісто у змащену миску та залишити у теплому місці на 2 години до збільшення вдвічі.
  8. Розкласти у форми, заповнюючи на 1/3, залишити ще на 1 годину. Змастити верх жовтком із молоком.
  9. Випікати при 180°C, потім зменшити до 160°C і готувати приблизно 35–40 хвилин без конвекції.

Пропонуємо вам ознайомитися з рецептами, які ми підготували на Великдень 2026

Рецепт "Золотої" паски: довго не черствіє, смачна навіть через тиждень. 

Ароматна "Королівська" паска, яка не черствіє місяць — перевірений рецепт. 

Читайте також:

Паска за 100-річним рецептом Ольги Франко: спробуйте на Великдень 2026. 

Великдень паска Великодній тиждень рецепт випічка
Юлія Щербак
Автор:
Юлія Щербак
