Нічна Олександрійська паска: волога і волокниста за рецептом Лесі Кравецької

Олександрійська паска. Фото: smakuiemo.com.ua

Нічна "Олександрійська" паска — це перевірений спосіб отримати ідеальну святкову випічку без поспіху. Завдяки тривалій ферментації тісто набуває ніжної, вологої та волокнистої структури. Аромат родзинок і цитрусової цедри робить смак особливо насиченим. Такий рецепт дозволяє досягти стабільно вдалого результату навіть у домашніх умовах.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

молоко — 250 мл.;

цукор — 50 г + 50 г + 150 г;

дріжджі пресовані — 35–36 г;

жовтки — 3 шт.;

яйця — 2 шт.;

масло вершкове — 250 г;

родзинки — 100 г;

вода — 50 г;

коньяк — 1 ст. ложка;

ванільний цукор — 20 г;

цедра апельсина — за бажанням;

сіль — 0,5 ч. ложки;

борошно — 700 г (±35 г);

куркума — 0,5 ч. ложки;

олія — для змащування.

Готові паски. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

У теплому молоці поєднати 50 г цукру та дріжджі. Окремо змішати жовтки, яйця, 50 г цукру та м’яке масло, після чого додати до дріжджової суміші. Накрити та залишити при кімнатній температурі на 10–12 годин. Родзинки промити, залити гарячим сиропом із води та 50 г цукру, додати коньяк і залишити настоюватися. До опари додати сіль і цукор, змішаний із ванільним цукром та цедрою, перемішати. Поступово додати борошно та замісити м’яке еластичне тісто, за бажанням додати куркуму. Додати родзинки, перемішати, перекласти тісто у змащену миску та залишити у теплому місці на 2 години до збільшення вдвічі. Розкласти у форми, заповнюючи на 1/3, залишити ще на 1 годину. Змастити верх жовтком із молоком. Випікати при 180°C, потім зменшити до 160°C і готувати приблизно 35–40 хвилин без конвекції.

