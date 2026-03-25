Паска Бюджетна: перевірений рецепт без масла і гори яєць

Паска "Бюджетна": перевірений рецепт без без масла і гори яєць
Дата публікації: 25 березня 2026 03:04
Паска "Бюджетна" — це вдалий варіант домашньої випічки, коли хочеться отримати ніжний результат без зайвих витрат. Попри простий склад, тісто добре піднімається, а готова паска виходить м’якою та ароматною. Родзинки додають солодкої нотки, а правильний спосіб приготування гарантує пухку структуру.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- молоко — 500 мл.;
- цукор — 300 г;
- сухі дріжджі — 15 г;
- олія без запаху — 200 мл.;
- яйця — 6 шт.;
- сіль — 0,5 ч. ложки;
- борошно — 1,3–1,4 кг;
- родзинки — 200 г;
- цукрова пудра — 5–6 ст. ложок.
Спосіб приготування
- У мисці поєднати 2 ст. ложки цукру, дріжджі та 5–6 ст. ложок борошна. Додати тепле молоко температурою приблизно 40°C, перемішати до однорідності та залишити у теплому місці на 20 хвилин, щоб опара активувалася.
- До готової опари додати решту цукру, сіль, олію та яйця, залишивши один білок для глазурі. Перемішати, поступово додати борошно та замісити м’яке тісто, яке трохи липне до рук. Накрити та залишити у теплому місці на 1–1,5 години для підйому.
- Після підйому тісто обім’яти змащеними олією руками, накрити та залишити ще на 30–40 хвилин.
- Родзинки промити, обсушити, злегка перемішати з борошном і додати до тіста. Добре вимісити, кілька разів відбити об стіл, щоб структура стала ніжнішою.
- Тісто розділити на частини, викласти у форми, заповнюючи їх приблизно на 1/3. Залишити у теплому місці на 30 хвилин, щоб заготовки підросли.
- Випікати при температурі 180°C приблизно 30–40 хвилин залежно від розміру форм.
- Готові паски охолодити та за бажанням прикрасити глазур’ю з цукрової пудри.
