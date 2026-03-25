Україна
Паска "Бюджетна": перевірений рецепт без без масла і гори яєць

Паска "Бюджетна": перевірений рецепт без без масла і гори яєць

Дата публікації: 25 березня 2026 03:04
Паска Бюджетна: перевірений рецепт без масла і гори яєць
Тісто у формі для випікання. Фото: smachnenke.com.ua

Паска "Бюджетна" — це вдалий варіант домашньої випічки, коли хочеться отримати ніжний результат без зайвих витрат. Попри простий склад, тісто добре піднімається, а готова паска виходить м’якою та ароматною. Родзинки додають солодкої нотки, а правильний спосіб приготування гарантує пухку структуру. 

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • молоко — 500 мл.;
  • цукор — 300 г;
  • сухі дріжджі — 15 г;
  • олія без запаху — 200 мл.;
  • яйця — 6 шт.;
  • сіль — 0,5 ч. ложки;
  • борошно — 1,3–1,4 кг;
  • родзинки — 200 г;
  • цукрова пудра — 5–6 ст. ложок.
рецепт тіста для паски
Тісто з родзинками. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. У мисці поєднати 2 ст. ложки цукру, дріжджі та 5–6 ст. ложок борошна. Додати тепле молоко температурою приблизно 40°C, перемішати до однорідності та залишити у теплому місці на 20 хвилин, щоб опара активувалася.
  2. До готової опари додати решту цукру, сіль, олію та яйця, залишивши один білок для глазурі. Перемішати, поступово додати борошно та замісити м’яке тісто, яке трохи липне до рук. Накрити та залишити у теплому місці на 1–1,5 години для підйому.
  3. Після підйому тісто обім’яти змащеними олією руками, накрити та залишити ще на 30–40 хвилин.
  4. Родзинки промити, обсушити, злегка перемішати з борошном і додати до тіста. Добре вимісити, кілька разів відбити об стіл, щоб структура стала ніжнішою.
  5. Тісто розділити на частини, викласти у форми, заповнюючи їх приблизно на 1/3. Залишити у теплому місці на 30 хвилин, щоб заготовки підросли.
  6. Випікати при температурі 180°C приблизно 30–40 хвилин залежно від розміру форм.
  7. Готові паски охолодити та за бажанням прикрасити глазур’ю з цукрової пудри.

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
