Пасха Бюджетная: проверенный рецепт без масла и горы яиц

Пасха "Бюджетная" — это удачный вариант домашней выпечки, когда хочется получить нежный результат без лишних затрат. Несмотря на простой состав, тесто хорошо поднимается, а готовый кулич получается мягким и ароматным. Изюм добавляет сладкую нотку, а правильный способ приготовления гарантирует рыхлую структуру.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

молоко — 500 мл.;

сахар — 300 г;

сухие дрожжи — 15 г;

масло без запаха — 200 мл.;

яйца — 6 шт.;

соль — 0,5 ч. ложки;

мука — 1,3-1,4 кг;

изюм — 200 г;

сахарная пудра — 5-6 ст. ложек.

Способ приготовления

В миске соединить 2 ст. ложки сахара, дрожжи и 5-6 ст. ложек муки. Добавить теплое молоко температурой примерно 40°C, перемешать до однородности и оставить в теплом месте на 20 минут, чтобы опара активировалась. К готовой опаре добавить остальной сахар, соль, масло и яйца, оставив один белок для глазури. Перемешать, постепенно добавить муку и замесить мягкое тесто, которое немного липнет к рукам. Накрыть и оставить в теплом месте на 1-1,5 часа для подъема. После подъема тесто обмять смазанными маслом руками, накрыть и оставить еще на 30-40 минут. Изюм промыть, обсушить, слегка перемешать с мукой и добавить в тесто. Хорошо вымесить, несколько раз отбить об стол, чтобы структура стала более нежной. Тесто разделить на части, выложить в формы, заполняя их примерно на 1/3. Оставить в теплом месте на 30 минут, чтобы заготовки подросли. Выпекать при температуре 180°C примерно 30-40 минут в зависимости от размера форм. Готовые куличи охладить и по желанию украсить глазурью из сахарной пудры.

