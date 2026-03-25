Пасха Бюджетная: проверенный рецепт без масла и горы яиц

Пасха "Бюджетная": проверенный рецепт без без масла и горы яиц
Дата публикации 25 марта 2026 03:04
Тесто в форме для выпекания.
Пасха "Бюджетная" — это удачный вариант домашней выпечки, когда хочется получить нежный результат без лишних затрат. Несмотря на простой состав, тесто хорошо поднимается, а готовый кулич получается мягким и ароматным. Изюм добавляет сладкую нотку, а правильный способ приготовления гарантирует рыхлую структуру.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- молоко — 500 мл.;
- сахар — 300 г;
- сухие дрожжи — 15 г;
- масло без запаха — 200 мл.;
- яйца — 6 шт.;
- соль — 0,5 ч. ложки;
- мука — 1,3-1,4 кг;
- изюм — 200 г;
- сахарная пудра — 5-6 ст. ложек.
Способ приготовления
- В миске соединить 2 ст. ложки сахара, дрожжи и 5-6 ст. ложек муки. Добавить теплое молоко температурой примерно 40°C, перемешать до однородности и оставить в теплом месте на 20 минут, чтобы опара активировалась.
- К готовой опаре добавить остальной сахар, соль, масло и яйца, оставив один белок для глазури. Перемешать, постепенно добавить муку и замесить мягкое тесто, которое немного липнет к рукам. Накрыть и оставить в теплом месте на 1-1,5 часа для подъема.
- После подъема тесто обмять смазанными маслом руками, накрыть и оставить еще на 30-40 минут.
- Изюм промыть, обсушить, слегка перемешать с мукой и добавить в тесто. Хорошо вымесить, несколько раз отбить об стол, чтобы структура стала более нежной.
- Тесто разделить на части, выложить в формы, заполняя их примерно на 1/3. Оставить в теплом месте на 30 минут, чтобы заготовки подросли.
- Выпекать при температуре 180°C примерно 30-40 минут в зависимости от размера форм.
- Готовые куличи охладить и по желанию украсить глазурью из сахарной пудры.
