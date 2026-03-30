Ночной Александрийский кулич: влажный и волокнистый по рецепту Леси Кравецкой

Александрийская пасха. Фото: smakuiemo.com.ua

Ночной "Александрийский" кулич - это проверенный способ получить идеальную праздничную выпечку без спешки. Благодаря длительной ферментации тесто приобретает нежную, влажную и волокнистую структуру. Аромат изюма и цитрусовой цедры делает вкус особенно насыщенным. Такой рецепт позволяет достичь стабильно удачного результата даже в домашних условиях.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

молоко — 250 мл.;

сахар — 50 г + 50 г + 150 г;

дрожжи прессованные — 35-36 г;

желтки — 3 шт.;

яйца — 2 шт.;

масло сливочное — 250 г;

изюм — 100 г;

вода — 50 г;

коньяк — 1 ст. ложка;

ванильный сахар — 20 г;

цедра апельсина — по желанию;

соль — 0,5 ч. ложки;

мука — 700 г (±35 г);

куркума — 0,5 ч. ложки;

растительное масло — для смазывания.

Готовые куличи. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

В теплом молоке соединить 50 г сахара и дрожжи. Отдельно смешать желтки, яйца, 50 г сахара и мягкое масло, после чего добавить к дрожжевой смеси. Накрыть и оставить при комнатной температуре на 10-12 часов. Изюм промыть, залить горячим сиропом из воды и 50 г сахара, добавить коньяк и оставить настаиваться. К опаре добавить соль и сахар, смешанный с ванильным сахаром и цедрой, перемешать. Постепенно добавить муку и замесить мягкое эластичное тесто, по желанию добавить куркуму. Добавить изюм, перемешать, переложить тесто в смазанную миску и оставить в теплом месте на 2 часа до увеличения вдвое. Разложить в формы, заполняя на 1/3, оставить еще на 1 час. Смазать верх желтком с молоком. Выпекать при 180°C, затем уменьшить до 160°C и готовить примерно 35-40 минут без конвекции.

