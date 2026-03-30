Ночной Александрийский кулич: влажный и волокнистый по рецепту Леси Кравецкой

Главная Вкус Ночной Александрийский влажный кулич: по рецепту Леси Кравецкой

Ночной Александрийский влажный кулич: по рецепту Леси Кравецкой

Дата публикации 30 марта 2026 14:54
Александрийская пасха. Фото: smakuiemo.com.ua

Ночной "Александрийский" кулич - это проверенный способ получить идеальную праздничную выпечку без спешки. Благодаря длительной ферментации тесто приобретает нежную, влажную и волокнистую структуру. Аромат изюма и цитрусовой цедры делает вкус особенно насыщенным. Такой рецепт позволяет достичь стабильно удачного результата даже в домашних условиях.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • молоко — 250 мл.;
  • сахар — 50 г + 50 г + 150 г;
  • дрожжи прессованные — 35-36 г;
  • желтки — 3 шт.;
  • яйца — 2 шт.;
  • масло сливочное — 250 г;
  • изюм — 100 г;
  • вода — 50 г;
  • коньяк — 1 ст. ложка;
  • ванильный сахар — 20 г;
  • цедра апельсина — по желанию;
  • соль — 0,5 ч. ложки;
  • мука — 700 г (±35 г);
  • куркума — 0,5 ч. ложки;
  • растительное масло — для смазывания.
Готовые куличи. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

  1. В теплом молоке соединить 50 г сахара и дрожжи.
  2. Отдельно смешать желтки, яйца, 50 г сахара и мягкое масло, после чего добавить к дрожжевой смеси.
  3. Накрыть и оставить при комнатной температуре на 10-12 часов.
  4. Изюм промыть, залить горячим сиропом из воды и 50 г сахара, добавить коньяк и оставить настаиваться.
  5. К опаре добавить соль и сахар, смешанный с ванильным сахаром и цедрой, перемешать.
  6. Постепенно добавить муку и замесить мягкое эластичное тесто, по желанию добавить куркуму.
  7. Добавить изюм, перемешать, переложить тесто в смазанную миску и оставить в теплом месте на 2 часа до увеличения вдвое.
  8. Разложить в формы, заполняя на 1/3, оставить еще на 1 час. Смазать верх желтком с молоком.
  9. Выпекать при 180°C, затем уменьшить до 160°C и готовить примерно 35-40 минут без конвекции.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
