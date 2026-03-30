Ночной Александрийский кулич: влажный и волокнистый по рецепту Леси Кравецкой

Ночной Александрийский влажный кулич: по рецепту Леси Кравецкой
Ночной "Александрийский" кулич - это проверенный способ получить идеальную праздничную выпечку без спешки. Благодаря длительной ферментации тесто приобретает нежную, влажную и волокнистую структуру. Аромат изюма и цитрусовой цедры делает вкус особенно насыщенным. Такой рецепт позволяет достичь стабильно удачного результата даже в домашних условиях.
Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- молоко — 250 мл.;
- сахар — 50 г + 50 г + 150 г;
- дрожжи прессованные — 35-36 г;
- желтки — 3 шт.;
- яйца — 2 шт.;
- масло сливочное — 250 г;
- изюм — 100 г;
- вода — 50 г;
- коньяк — 1 ст. ложка;
- ванильный сахар — 20 г;
- цедра апельсина — по желанию;
- соль — 0,5 ч. ложки;
- мука — 700 г (±35 г);
- куркума — 0,5 ч. ложки;
- растительное масло — для смазывания.
Способ приготовления
- В теплом молоке соединить 50 г сахара и дрожжи.
- Отдельно смешать желтки, яйца, 50 г сахара и мягкое масло, после чего добавить к дрожжевой смеси.
- Накрыть и оставить при комнатной температуре на 10-12 часов.
- Изюм промыть, залить горячим сиропом из воды и 50 г сахара, добавить коньяк и оставить настаиваться.
- К опаре добавить соль и сахар, смешанный с ванильным сахаром и цедрой, перемешать.
- Постепенно добавить муку и замесить мягкое эластичное тесто, по желанию добавить куркуму.
- Добавить изюм, перемешать, переложить тесто в смазанную миску и оставить в теплом месте на 2 часа до увеличения вдвое.
- Разложить в формы, заполняя на 1/3, оставить еще на 1 час. Смазать верх желтком с молоком.
- Выпекать при 180°C, затем уменьшить до 160°C и готовить примерно 35-40 минут без конвекции.
