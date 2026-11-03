Німецький салат. Фото: кадр з відео

Цей салат поєднує ніжну картоплю, насичений смак копченої ковбаси та приємну кислинку огірків. Готується просто, з доступних продуктів, а майонезно-гірчична заправка робить його особливо апетитним.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

картопля — 2 великі або 4 невеликі шт.;

копчена ковбаса — до смаку;

червона цибуля — 0,5 шт.;

солоні огірки — до смаку;

петрушка — невеликий пучок;

рослинна олія — 2 ст. л.;

майонез — 2 ст. л.;

зерниста гірчиця — 1 ч. л.;

сіль і чорний перець — до смаку.

Приготування салату. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Картоплю відварити в шкірці, повністю охолодити й нарізати кубиками. Додати олію, сіль і перець, перемішати. Червону цибулю та копчену ковбасу нарізати невеликими кубиками, огірки — півкільцями. Петрушку подрібнити. Усе додати до картоплі. Заправити салат майонезом і зернистою гірчицею, ретельно перемішати та подавати до столу.

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