Німецький картопляний салат: він замінить повноцінну страву
Ua ru
3 листопада 2026 22:44
Фото: кадр з відео
Німецький салат. Фото: кадр з відео
Цей салат поєднує ніжну картоплю, насичений смак копченої ковбаси та приємну кислинку огірків. Готується просто, з доступних продуктів, а майонезно-гірчична заправка робить його особливо апетитним.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- картопля — 2 великі або 4 невеликі шт.;
- копчена ковбаса — до смаку;
- червона цибуля — 0,5 шт.;
- солоні огірки — до смаку;
- петрушка — невеликий пучок;
- рослинна олія — 2 ст. л.;
- майонез — 2 ст. л.;
- зерниста гірчиця — 1 ч. л.;
- сіль і чорний перець — до смаку.
Спосіб приготування
- Картоплю відварити в шкірці, повністю охолодити й нарізати кубиками.
- Додати олію, сіль і перець, перемішати.
- Червону цибулю та копчену ковбасу нарізати невеликими кубиками, огірки — півкільцями.
- Петрушку подрібнити. Усе додати до картоплі.
- Заправити салат майонезом і зернистою гірчицею, ретельно перемішати та подавати до столу.
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