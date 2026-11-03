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Головна Смак Німецький картопляний салат: він замінить повноцінну страву

Німецький картопляний салат: він замінить повноцінну страву

Ua ru
3 листопада 2026 22:44
Німецький салат із картоплею та копченою ковбасою: ситний рецепт без зайвого клопоту Фото: кадр з відео
Німецький салат. Фото: кадр з відео

Цей салат поєднує ніжну картоплю, насичений смак копченої ковбаси та приємну кислинку огірків. Готується просто, з доступних продуктів, а майонезно-гірчична заправка робить його особливо апетитним.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • картопля — 2 великі або 4 невеликі шт.;
  • копчена ковбаса — до смаку;
  • червона цибуля — 0,5 шт.;
  • солоні огірки — до смаку;
  • петрушка — невеликий пучок;
  • рослинна олія — 2 ст. л.;
  • майонез — 2 ст. л.;
  • зерниста гірчиця — 1 ч. л.;
  • сіль і чорний перець — до смаку.
рецепт німецького салату
Приготування салату. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

  1. Картоплю відварити в шкірці, повністю охолодити й нарізати кубиками.
  2. Додати олію, сіль і перець, перемішати.
  3. Червону цибулю та копчену ковбасу нарізати невеликими кубиками, огірки — півкільцями.
  4. Петрушку подрібнити. Усе додати до картоплі.
  5. Заправити салат майонезом і зернистою гірчицею, ретельно перемішати та подавати до столу.

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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