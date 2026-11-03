Немецкий картофельный салат: он заменит полноценное блюдо
Ua ru
3 ноября 2026 22:44
Фото: кадр из видео
Немецкий салат. Фото: кадр из видео
Этот салат сочетает в себе нежный картофель, насыщенный вкус копченой колбасы и приятную кислинку огурцов. Готовится он просто, из доступных продуктов, а майонезно-горчичная заправка делает его особенно аппетитным.
Рецепт опубликовали на YouTube-канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- картофель — 2 крупных или 4 небольших шт.;
- копченая колбаса — по вкусу;
- красный лук — 0,5 шт.;
- соленые огурцы — по вкусу;
- петрушка — небольшой пучок;
- растительное масло — 2 ст. л.;
- майонез — 2 ст. л.;
- зернистая горчица — 1 ч. л.;
- соль и черный перец — по вкусу.
Способ приготовления
- Картофель отварить в кожуре, полностью остудить и нарезать кубиками.
- Добавить растительное масло, соль и перец, перемешать.
- Красный лук и копченую колбасу нарезать небольшими кубиками, огурцы — полукольцами.
- Петрушку измельчить. Всё добавить к картофелю.
- Заправить салат майонезом и зернистой горчицей, тщательно перемешать и подавать к столу.
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