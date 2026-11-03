Немецкий салат. Фото: кадр из видео

Этот салат сочетает в себе нежный картофель, насыщенный вкус копченой колбасы и приятную кислинку огурцов. Готовится он просто, из доступных продуктов, а майонезно-горчичная заправка делает его особенно аппетитным.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

картофель — 2 крупных или 4 небольших шт.;

копченая колбаса — по вкусу;

красный лук — 0,5 шт.;

соленые огурцы — по вкусу;

петрушка — небольшой пучок;

растительное масло — 2 ст. л.;

майонез — 2 ст. л.;

зернистая горчица — 1 ч. л.;

соль и черный перец — по вкусу.

Приготовление салата. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Картофель отварить в кожуре, полностью остудить и нарезать кубиками. Добавить растительное масло, соль и перец, перемешать. Красный лук и копченую колбасу нарезать небольшими кубиками, огурцы — полукольцами. Петрушку измельчить. Всё добавить к картофелю. Заправить салат майонезом и зернистой горчицей, тщательно перемешать и подавать к столу.

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