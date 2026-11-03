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Главная Вкус Немецкий картофельный салат: он заменит полноценное блюдо

Немецкий картофельный салат: он заменит полноценное блюдо

Ua ru
3 ноября 2026 22:44
Немецкий салат с картофелем и копченой колбасой: сытный рецепт без лишних хлопот Фото: кадр из видео
Немецкий салат. Фото: кадр из видео

Этот салат сочетает в себе нежный картофель, насыщенный вкус копченой колбасы и приятную кислинку огурцов. Готовится он просто, из доступных продуктов, а майонезно-горчичная заправка делает его особенно аппетитным.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • картофель — 2 крупных или 4 небольших шт.;
  • копченая колбаса — по вкусу;
  • красный лук — 0,5 шт.;
  • соленые огурцы — по вкусу;
  • петрушка — небольшой пучок;
  • растительное масло — 2 ст. л.;
  • майонез — 2 ст. л.;
  • зернистая горчица — 1 ч. л.;
  • соль и черный перец — по вкусу.
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Приготовление салата. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Картофель отварить в кожуре, полностью остудить и нарезать кубиками.
  2. Добавить растительное масло, соль и перец, перемешать.
  3. Красный лук и копченую колбасу нарезать небольшими кубиками, огурцы — полукольцами.
  4. Петрушку измельчить. Всё добавить к картофелю.
  5. Заправить салат майонезом и зернистой горчицей, тщательно перемешать и подавать к столу.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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