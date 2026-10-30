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Главная Вкус Новый салат из свеклы "Находка": понадобятся яйца и моцарелла

Новый салат из свеклы "Находка": понадобятся яйца и моцарелла

Ua ru
30 октября 2026 12:04
Свекольный салат с моцареллой и яйцами: простой рецепт за 10 минут Фото: smachnenke.com.ua
Салат со свеклой. Фото: smachnenke.com.ua

Сочетание сладковатой свеклы, нежного сыра и яиц делает этот салат сытным и аппетитным. Он прекрасно дополнит обед или ужин, а его приготовление не займет много времени.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • свекла отварная — 2 шт.;
  • вареные яйца — 2 шт.;
  • сыр моцарелла — 160 г;
  • чеснок — 2–3 зубчика;
  • майонез — 2–3 ст. л.
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Свекольный салат. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Охлажденную свеклу очистить и натереть на крупной терке. При необходимости слить лишний сок.
  2. Яйца натереть на мелкой терке, моцареллу — на крупной. Чеснок пропустить через пресс.
  3. Смешать все ингредиенты в салатнике, добавить майонез и тщательно перемешать. При необходимости досолить по вкусу.
  4. Подавать салат сразу или предварительно охладить в холодильнике.

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салат рецепт свекла моцарелла
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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