Салат со свеклой. Фото: smachnenke.com.ua

Сочетание сладковатой свеклы, нежного сыра и яиц делает этот салат сытным и аппетитным. Он прекрасно дополнит обед или ужин, а его приготовление не займет много времени.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

свекла отварная — 2 шт.;

вареные яйца — 2 шт.;

сыр моцарелла — 160 г;

чеснок — 2–3 зубчика;

майонез — 2–3 ст. л.

Свекольный салат. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Охлажденную свеклу очистить и натереть на крупной терке. При необходимости слить лишний сок. Яйца натереть на мелкой терке, моцареллу — на крупной. Чеснок пропустить через пресс. Смешать все ингредиенты в салатнике, добавить майонез и тщательно перемешать. При необходимости досолить по вкусу. Подавать салат сразу или предварительно охладить в холодильнике.

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