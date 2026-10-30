Новый салат из свеклы "Находка": понадобятся яйца и моцарелла
Ua ru
30 октября 2026 12:04
Фото: smachnenke.com.ua
Салат со свеклой. Фото: smachnenke.com.ua
Сочетание сладковатой свеклы, нежного сыра и яиц делает этот салат сытным и аппетитным. Он прекрасно дополнит обед или ужин, а его приготовление не займет много времени.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- свекла отварная — 2 шт.;
- вареные яйца — 2 шт.;
- сыр моцарелла — 160 г;
- чеснок — 2–3 зубчика;
- майонез — 2–3 ст. л.
Способ приготовления
- Охлажденную свеклу очистить и натереть на крупной терке. При необходимости слить лишний сок.
- Яйца натереть на мелкой терке, моцареллу — на крупной. Чеснок пропустить через пресс.
- Смешать все ингредиенты в салатнике, добавить майонез и тщательно перемешать. При необходимости досолить по вкусу.
- Подавать салат сразу или предварительно охладить в холодильнике.
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