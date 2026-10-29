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Главная Вкус Салат "Витаминный": понадобится 3 свеклы и 1 банка фасоли

Салат "Витаминный": понадобится 3 свеклы и 1 банка фасоли

Ua ru
29 октября 2026 21:44
Свекольный салат с фасолью и маринованным луком: простое блюдо без майонеза Фото: smachnenke.com.ua
Салат со свеклой и фасолью. Фото: smachnenke.com.ua

Этот салат готовится без майонеза, а для заправки достаточно обычного растительного масла. Он подойдет к обеду, ужину или в качестве самостоятельного легкого блюда. Благодаря фасоли он получается сытным.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • свекла вареная или запеченная — 3 шт.;
  • консервированная фасоль — 1 банка;
  • лук — 1 крупная головка;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • растительное масло — 2–3 ст. л.;
  • соль и черный перец — по вкусу.

Для маринования лука:

  • сахар — 1 ч. л.;
  • уксус 9% — 50 мл;
  • вода — 100 мл.
рецепт салату з квасолею та буряком
Салат со свеклой. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Лук нарезать тонкими полукольцами, смешать с сахаром, уксусом и водой.
  2. Оставить на 10–15 минут, затем слить маринад.
  3. Свеклу очистить и натереть на крупной терке. Из фасоли слить жидкость.
  4. Смешать овощи в салатнике, добавить отжатый лук и измельченный чеснок.
  5. Заправить растительным маслом, посолить, поперчить и перемешать.
  6. Оставить на 10 минут, чтобы вкусы соединились, и подавать к столу.

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салат рецепт фасоль свекла
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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