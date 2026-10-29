Салат со свеклой и фасолью. Фото: smachnenke.com.ua

Этот салат готовится без майонеза, а для заправки достаточно обычного растительного масла. Он подойдет к обеду, ужину или в качестве самостоятельного легкого блюда. Благодаря фасоли он получается сытным.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

свекла вареная или запеченная — 3 шт.;

консервированная фасоль — 1 банка;

лук — 1 крупная головка;

чеснок — 3 зубчика;

растительное масло — 2–3 ст. л.;

соль и черный перец — по вкусу.

Для маринования лука:

сахар — 1 ч. л.;

уксус 9% — 50 мл;

вода — 100 мл.

Салат со свеклой. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Лук нарезать тонкими полукольцами, смешать с сахаром, уксусом и водой. Оставить на 10–15 минут, затем слить маринад. Свеклу очистить и натереть на крупной терке. Из фасоли слить жидкость. Смешать овощи в салатнике, добавить отжатый лук и измельченный чеснок. Заправить растительным маслом, посолить, поперчить и перемешать. Оставить на 10 минут, чтобы вкусы соединились, и подавать к столу.

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