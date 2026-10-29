Салат "Витаминный": понадобится 3 свеклы и 1 банка фасоли
Ua ru
29 октября 2026 21:44
Фото: smachnenke.com.ua
Салат со свеклой и фасолью. Фото: smachnenke.com.ua
Этот салат готовится без майонеза, а для заправки достаточно обычного растительного масла. Он подойдет к обеду, ужину или в качестве самостоятельного легкого блюда. Благодаря фасоли он получается сытным.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- свекла вареная или запеченная — 3 шт.;
- консервированная фасоль — 1 банка;
- лук — 1 крупная головка;
- чеснок — 3 зубчика;
- растительное масло — 2–3 ст. л.;
- соль и черный перец — по вкусу.
Для маринования лука:
- сахар — 1 ч. л.;
- уксус 9% — 50 мл;
- вода — 100 мл.
Способ приготовления
- Лук нарезать тонкими полукольцами, смешать с сахаром, уксусом и водой.
- Оставить на 10–15 минут, затем слить маринад.
- Свеклу очистить и натереть на крупной терке. Из фасоли слить жидкость.
- Смешать овощи в салатнике, добавить отжатый лук и измельченный чеснок.
- Заправить растительным маслом, посолить, поперчить и перемешать.
- Оставить на 10 минут, чтобы вкусы соединились, и подавать к столу.
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