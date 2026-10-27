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Главная Вкус Новый салат "Полушуба": понадобится 3 свеклы и сельдь

Новый салат "Полушуба": понадобится 3 свеклы и сельдь

Ua ru
27 октября 2026 13:44
Салат с сельдью и свеклой: простая альтернатива классической шубе Фото: smachnenke.com.ua
Салат со свеклой и сельдью. Фото: smachnenke.com.ua

Если вы любите сельдь под шубой, попробуйте её более простую вариацию. В этом салате не нужно выкладывать ингредиенты слоями и ждать, пока они пропитаются. Достаточно нарезать продукты, смешать их с заправкой — и сытная закуска готова.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новости.LIVE.

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Вам понадобится:

  • следь слабосоленая — 1 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • варёные яйца — 3 шт.;
  • консервированный горошек — 150–200 г;
  • огурцы маринованные — 3 средних шт.;
  • свекла вареная — 3 шт.;
  • зелень — по вкусу;
  • майонез — для заправки.
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Салат со свеклой. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Селедку очистить от кожи, внутренностей и костей, филе нарезать кубиками.
  2. Лук мелко нарезать, по желанию обдать кипятком и охладить.
  3. Яйца, маринованные огурцы и отварную свеклу нарезать кубиками. Из горошка слить жидкость, зелень измельчить.
  4. Смешать все ингредиенты в салатнике, добавить майонез и аккуратно перемешать.
  5. Попробовать и только при необходимости досолить. Перед подачей охладить и украсить зеленью.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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