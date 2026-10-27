Новый салат "Полушуба": понадобится 3 свеклы и сельдь
Ua ru
27 октября 2026 13:44
Фото: smachnenke.com.ua
Салат со свеклой и сельдью. Фото: smachnenke.com.ua
Если вы любите сельдь под шубой, попробуйте её более простую вариацию. В этом салате не нужно выкладывать ингредиенты слоями и ждать, пока они пропитаются. Достаточно нарезать продукты, смешать их с заправкой — и сытная закуска готова.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новости.LIVE.
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Вам понадобится:
- следь слабосоленая — 1 шт.;
- лук — 1 шт.;
- варёные яйца — 3 шт.;
- консервированный горошек — 150–200 г;
- огурцы маринованные — 3 средних шт.;
- свекла вареная — 3 шт.;
- зелень — по вкусу;
- майонез — для заправки.
Способ приготовления
- Селедку очистить от кожи, внутренностей и костей, филе нарезать кубиками.
- Лук мелко нарезать, по желанию обдать кипятком и охладить.
- Яйца, маринованные огурцы и отварную свеклу нарезать кубиками. Из горошка слить жидкость, зелень измельчить.
- Смешать все ингредиенты в салатнике, добавить майонез и аккуратно перемешать.
- Попробовать и только при необходимости досолить. Перед подачей охладить и украсить зеленью.
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