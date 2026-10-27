Салат со свеклой и сельдью. Фото: smachnenke.com.ua

Если вы любите сельдь под шубой, попробуйте её более простую вариацию. В этом салате не нужно выкладывать ингредиенты слоями и ждать, пока они пропитаются. Достаточно нарезать продукты, смешать их с заправкой — и сытная закуска готова.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новости.LIVE.

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Вам понадобится:

следь слабосоленая — 1 шт.;

лук — 1 шт.;

варёные яйца — 3 шт.;

консервированный горошек — 150–200 г;

огурцы маринованные — 3 средних шт.;

свекла вареная — 3 шт.;

зелень — по вкусу;

майонез — для заправки.

Салат со свеклой. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Селедку очистить от кожи, внутренностей и костей, филе нарезать кубиками. Лук мелко нарезать, по желанию обдать кипятком и охладить. Яйца, маринованные огурцы и отварную свеклу нарезать кубиками. Из горошка слить жидкость, зелень измельчить. Смешать все ингредиенты в салатнике, добавить майонез и аккуратно перемешать. Попробовать и только при необходимости досолить. Перед подачей охладить и украсить зеленью.

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