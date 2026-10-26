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Главная Вкус Салат "Популярный": рецепт, по которому сейчас готовит весь интернет

Салат "Популярный": рецепт, по которому сейчас готовит весь интернет

Ua ru
26 октября 2026 13:24
Салат с курицей и фасолью: сытный рецепт с пикантной заправкой Фото: smachnenke.com.ua
Салат "Популярный". Фото: smachnenke.com.ua

Этот салат станет удачным выбором для обеда, ужина или праздничного стола. Курица и фасоль делают его сытным, маринованные огурцы добавляют приятную кислинку, а лук придает легкую пикантность. Блюдо готовится просто, а продукты хорошо сочетаются друг с другом.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • куриное филе — 160 г;
  • варёная или консервированная фасоль без жидкости — 100 г;
  • маринованные огурцы — 100 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • лук — 30 г;
  • уксус — 3 ст. л.;
  • кипяток — чтобы покрыть лук;
  • сметана 10% — 40 г;
  • горчица — 1 ч. л.;
  • укроп или другая зелень — по вкусу.
рецепт салату з куркою
Ингредиенты для салата. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Куриное филе отварить до готовности, яйцо сварить вкрутую и остудить.
  2. Мясо нарезать или разделить на волокна, яйцо и огурцы измельчить.
  3. Лук нарезать полукольцами, залить уксусом и кипятком на 5 минут, затем отцедить. Фасоль промыть и дать стечь воде.
  4. Смешать курицу, фасоль, яйцо, огурцы и лук.
  5. Сметану смешать с горчицей, добавить в салат вместе с измельчённой зеленью и перемешать. Посолить по вкусу и подавать.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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