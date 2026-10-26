Салат "Популярный": рецепт, по которому сейчас готовит весь интернет
Ua ru
26 октября 2026 13:24
Фото: smachnenke.com.ua
Салат "Популярный". Фото: smachnenke.com.ua
Этот салат станет удачным выбором для обеда, ужина или праздничного стола. Курица и фасоль делают его сытным, маринованные огурцы добавляют приятную кислинку, а лук придает легкую пикантность. Блюдо готовится просто, а продукты хорошо сочетаются друг с другом.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- куриное филе — 160 г;
- варёная или консервированная фасоль без жидкости — 100 г;
- маринованные огурцы — 100 г;
- яйцо — 1 шт.;
- лук — 30 г;
- уксус — 3 ст. л.;
- кипяток — чтобы покрыть лук;
- сметана 10% — 40 г;
- горчица — 1 ч. л.;
- укроп или другая зелень — по вкусу.
Способ приготовления
- Куриное филе отварить до готовности, яйцо сварить вкрутую и остудить.
- Мясо нарезать или разделить на волокна, яйцо и огурцы измельчить.
- Лук нарезать полукольцами, залить уксусом и кипятком на 5 минут, затем отцедить. Фасоль промыть и дать стечь воде.
- Смешать курицу, фасоль, яйцо, огурцы и лук.
- Сметану смешать с горчицей, добавить в салат вместе с измельчённой зеленью и перемешать. Посолить по вкусу и подавать.
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