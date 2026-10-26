Салат "Популярный". Фото: smachnenke.com.ua

Этот салат станет удачным выбором для обеда, ужина или праздничного стола. Курица и фасоль делают его сытным, маринованные огурцы добавляют приятную кислинку, а лук придает легкую пикантность. Блюдо готовится просто, а продукты хорошо сочетаются друг с другом.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

куриное филе — 160 г;

варёная или консервированная фасоль без жидкости — 100 г;

маринованные огурцы — 100 г;

яйцо — 1 шт.;

лук — 30 г;

уксус — 3 ст. л.;

кипяток — чтобы покрыть лук;

сметана 10% — 40 г;

горчица — 1 ч. л.;

укроп или другая зелень — по вкусу.

Ингредиенты для салата. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Куриное филе отварить до готовности, яйцо сварить вкрутую и остудить. Мясо нарезать или разделить на волокна, яйцо и огурцы измельчить. Лук нарезать полукольцами, залить уксусом и кипятком на 5 минут, затем отцедить. Фасоль промыть и дать стечь воде. Смешать курицу, фасоль, яйцо, огурцы и лук. Сметану смешать с горчицей, добавить в салат вместе с измельчённой зеленью и перемешать. Посолить по вкусу и подавать.

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