Салат "Популярний". Фото: smachnenke.com.ua

Цей салат стане вдалим вибором для обіду, вечері або святкового столу. Курка й квасоля роблять його ситним, мариновані огірки додають приємної кислинки, а цибуля надає легкої пікантності. Страва готується просто, а продукти добре поєднуються між собою.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

куряче філе — 160 г;

варена або консервована квасоля без рідини — 100 г;

мариновані огірки — 100 г;

яйце — 1 шт.;

цибуля — 30 г;

оцет — 3 ст. л.;

окріп — щоб покрити цибулю;

сметана 10% — 40 г;

гірчиця — 1 ч. л.;

кріп або інша зелень — до смаку.

Інгредієнти для салату. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Куряче філе відварити до готовності, яйце зварити круто й охолодити. М’ясо нарізати або розібрати на волокна, яйце та огірки подрібнити. Цибулю нарізати півкільцями, залити оцтом і окропом на 5 хвилин, потім відцідити. Квасолю промити й дати стекти воді. З’єднати курку, квасолю, яйце, огірки та цибулю. Сметану змішати з гірчицею, додати до салату разом з подрібненою зеленню й перемішати. Посолити за потреби та подавати.

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