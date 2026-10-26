Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУЗаконSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Закон
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Салат "Популярний": рецепт за яким зараз готує весь інтернет

Салат "Популярний": рецепт за яким зараз готує весь інтернет

Ua ru
26 жовтня 2026 13:24
Салат із куркою та квасолею: ситний рецепт з пікантною заправкою Фото: smachnenke.com.ua
Салат "Популярний". Фото: smachnenke.com.ua

Цей салат стане вдалим вибором для обіду, вечері або святкового столу. Курка й квасоля роблять його ситним, мариновані огірки додають приємної кислинки, а цибуля надає легкої пікантності. Страва готується просто, а продукти добре поєднуються між собою.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Реклама

Вам знадобиться:

  • куряче філе — 160 г;
  • варена або консервована квасоля без рідини — 100 г;
  • мариновані огірки — 100 г;
  • яйце — 1 шт.;
  • цибуля — 30 г;
  • оцет — 3 ст. л.;
  • окріп — щоб покрити цибулю;
  • сметана 10% — 40 г;
  • гірчиця — 1 ч. л.;
  • кріп або інша зелень — до смаку.
рецепт салату з куркою
Інгредієнти для салату. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Куряче філе відварити до готовності, яйце зварити круто й охолодити.
  2. М’ясо нарізати або розібрати на волокна, яйце та огірки подрібнити.
  3. Цибулю нарізати півкільцями, залити оцтом і окропом на 5 хвилин, потім відцідити. Квасолю промити й дати стекти воді.
  4. З’єднати курку, квасолю, яйце, огірки та цибулю.
  5. Сметану змішати з гірчицею, додати до салату разом з подрібненою зеленню й перемішати. Посолити за потреби та подавати.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів

Легкий салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти. 

Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі". 

Читайте також:

Смачний салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє".

салат рецепт курка закуска
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації