Салат "Популярний": рецепт за яким зараз готує весь інтернет
Ua ru
26 жовтня 2026 13:24
Фото: smachnenke.com.ua
Салат "Популярний". Фото: smachnenke.com.ua
Цей салат стане вдалим вибором для обіду, вечері або святкового столу. Курка й квасоля роблять його ситним, мариновані огірки додають приємної кислинки, а цибуля надає легкої пікантності. Страва готується просто, а продукти добре поєднуються між собою.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- куряче філе — 160 г;
- варена або консервована квасоля без рідини — 100 г;
- мариновані огірки — 100 г;
- яйце — 1 шт.;
- цибуля — 30 г;
- оцет — 3 ст. л.;
- окріп — щоб покрити цибулю;
- сметана 10% — 40 г;
- гірчиця — 1 ч. л.;
- кріп або інша зелень — до смаку.
Спосіб приготування
- Куряче філе відварити до готовності, яйце зварити круто й охолодити.
- М’ясо нарізати або розібрати на волокна, яйце та огірки подрібнити.
- Цибулю нарізати півкільцями, залити оцтом і окропом на 5 хвилин, потім відцідити. Квасолю промити й дати стекти воді.
- З’єднати курку, квасолю, яйце, огірки та цибулю.
- Сметану змішати з гірчицею, додати до салату разом з подрібненою зеленню й перемішати. Посолити за потреби та подавати.
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