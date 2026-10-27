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Головна Смак Новий салат "Напівшуба": знадобиться 3 буряки та оселедець

Новий салат "Напівшуба": знадобиться 3 буряки та оселедець

Ua ru
27 жовтня 2026 13:44
Салат з оселедцем і буряком: проста альтернатива класичній шубі Фото: smachnenke.com.ua
Салат з буряком та оселедцем. Фото: smachnenke.com.ua

Якщо любите оселедець під шубою, спробуйте його простішу варіацію. У цьому салаті не потрібно викладати інгредієнти шарами та чекати, поки вони просочаться. Достатньо нарізати продукти, змішати їх із заправкою — і ситна закуска готова.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • оселедець слабосолений — 1 шт.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • яйця варені — 3 шт.;
  • горошок консервований — 150–200 г;
  • огірки мариновані — 3 середні шт.;
  • буряки варені — 3 шт.;
  • зелень — до смаку;
  • майонез — для заправки.
рецепт салату з буряком та оселедцем
Салат з буряком. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Оселедець очистити від шкіри, нутрощів і кісток, філе нарізати кубиками.
  2. Цибулю дрібно посікти, за бажанням обдати окропом і охолодити.
  3. Яйця, мариновані огірки та відварені буряки нарізати кубиками. З горошку злити рідину, зелень подрібнити.
  4. З’єднати всі інгредієнти в салатнику, додати майонез і обережно перемішати.
  5. Спробувати й лише за потреби досолити. Перед подаванням охолодити та прикрасити зеленню.

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салат оселедець салат шуба буряк
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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