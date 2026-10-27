Салат з буряком та оселедцем. Фото: smachnenke.com.ua

Якщо любите оселедець під шубою, спробуйте його простішу варіацію. У цьому салаті не потрібно викладати інгредієнти шарами та чекати, поки вони просочаться. Достатньо нарізати продукти, змішати їх із заправкою — і ситна закуска готова.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

оселедець слабосолений — 1 шт.;

цибуля — 1 шт.;

яйця варені — 3 шт.;

горошок консервований — 150–200 г;

огірки мариновані — 3 середні шт.;

буряки варені — 3 шт.;

зелень — до смаку;

майонез — для заправки.

Салат з буряком. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Оселедець очистити від шкіри, нутрощів і кісток, філе нарізати кубиками. Цибулю дрібно посікти, за бажанням обдати окропом і охолодити. Яйця, мариновані огірки та відварені буряки нарізати кубиками. З горошку злити рідину, зелень подрібнити. З’єднати всі інгредієнти в салатнику, додати майонез і обережно перемішати. Спробувати й лише за потреби досолити. Перед подаванням охолодити та прикрасити зеленню.

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