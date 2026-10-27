Новий салат "Напівшуба": знадобиться 3 буряки та оселедець
Ua ru
27 жовтня 2026 13:44
Фото: smachnenke.com.ua
Салат з буряком та оселедцем. Фото: smachnenke.com.ua
Якщо любите оселедець під шубою, спробуйте його простішу варіацію. У цьому салаті не потрібно викладати інгредієнти шарами та чекати, поки вони просочаться. Достатньо нарізати продукти, змішати їх із заправкою — і ситна закуска готова.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- оселедець слабосолений — 1 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- яйця варені — 3 шт.;
- горошок консервований — 150–200 г;
- огірки мариновані — 3 середні шт.;
- буряки варені — 3 шт.;
- зелень — до смаку;
- майонез — для заправки.
Спосіб приготування
- Оселедець очистити від шкіри, нутрощів і кісток, філе нарізати кубиками.
- Цибулю дрібно посікти, за бажанням обдати окропом і охолодити.
- Яйця, мариновані огірки та відварені буряки нарізати кубиками. З горошку злити рідину, зелень подрібнити.
- З’єднати всі інгредієнти в салатнику, додати майонез і обережно перемішати.
- Спробувати й лише за потреби досолити. Перед подаванням охолодити та прикрасити зеленню.
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