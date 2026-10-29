Салат "Вітамінний": знадобиться 3 буряки та 1 банка квасолі
Ua ru
29 жовтня 2026 21:44
Фото: smachnenke.com.ua
Салат з буряком та квасолею. Фото: smachnenke.com.ua
Цей салат готується без майонезу, а для заправки достатньо звичайної олії. Він підійде до обіду, вечері або як самостійна легка страва. Завдяки квасолі він виходить ситним.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- буряк варений або запечений — 3 шт.;
- консервована квасоля — 1 банка;
- цибуля — 1 велика;
- часник — 3 зубчики;
- олія — 2–3 ст. л.;
- сіль і чорний перець — до смаку.
Для маринування цибулі:
- цукор — 1 ч. л.;
- оцет 9% — 50 мл;
- вода — 100 мл.
Спосіб приготування
- Цибулю нарізати тонкими півкільцями, змішати з цукром, оцтом і водою.
- Залишити на 10–15 хвилин, потім злити маринад.
- Буряк очистити й натерти на крупній тертці. Із квасолі злити рідину.
- З’єднати овочі в салатнику, додати відтиснуту цибулю та подрібнений часник.
- Заправити олією, посолити, поперчити й перемішати.
- Залишити на 10 хвилин, щоб смаки поєдналися, і подавати до столу.
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