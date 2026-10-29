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Головна Смак Салат "Вітамінний": знадобиться 3 буряки та 1 банка квасолі

Салат "Вітамінний": знадобиться 3 буряки та 1 банка квасолі

Ua ru
29 жовтня 2026 21:44
Буряковий салат із квасолею та маринованою цибулею: проста страва без майонезу Фото: smachnenke.com.ua
Салат з буряком та квасолею. Фото: smachnenke.com.ua

Цей салат готується без майонезу, а для заправки достатньо звичайної олії. Він підійде до обіду, вечері або як самостійна легка страва. Завдяки квасолі він виходить ситним. 

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • буряк варений або запечений — 3 шт.;
  • консервована квасоля — 1 банка;
  • цибуля — 1 велика;
  • часник — 3 зубчики;
  • олія — 2–3 ст. л.;
  • сіль і чорний перець — до смаку.

Для маринування цибулі:

  • цукор — 1 ч. л.;
  • оцет 9% — 50 мл;
  • вода — 100 мл.
рецепт салату з квасолею та буряком
Салат з буряком. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Цибулю нарізати тонкими півкільцями, змішати з цукром, оцтом і водою.
  2. Залишити на 10–15 хвилин, потім злити маринад.
  3. Буряк очистити й натерти на крупній тертці. Із квасолі злити рідину.
  4. З’єднати овочі в салатнику, додати відтиснуту цибулю та подрібнений часник.
  5. Заправити олією, посолити, поперчити й перемішати.
  6. Залишити на 10 хвилин, щоб смаки поєдналися, і подавати до столу.

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салат рецепт квасоля буряк
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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