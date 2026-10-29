Салат з буряком та квасолею. Фото: smachnenke.com.ua

Цей салат готується без майонезу, а для заправки достатньо звичайної олії. Він підійде до обіду, вечері або як самостійна легка страва. Завдяки квасолі він виходить ситним.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

буряк варений або запечений — 3 шт.;

консервована квасоля — 1 банка;

цибуля — 1 велика;

часник — 3 зубчики;

олія — 2–3 ст. л.;

сіль і чорний перець — до смаку.

Для маринування цибулі:

цукор — 1 ч. л.;

оцет 9% — 50 мл;

вода — 100 мл.

Салат з буряком. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Цибулю нарізати тонкими півкільцями, змішати з цукром, оцтом і водою. Залишити на 10–15 хвилин, потім злити маринад. Буряк очистити й натерти на крупній тертці. Із квасолі злити рідину. З’єднати овочі в салатнику, додати відтиснуту цибулю та подрібнений часник. Заправити олією, посолити, поперчити й перемішати. Залишити на 10 хвилин, щоб смаки поєдналися, і подавати до столу.

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