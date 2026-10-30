Салат з буряком. Фото: smachnenke.com.ua

Поєднання солодкуватого буряка, ніжного сиру та яєць робить цей салат ситним і апетитним. Він чудово доповнить обід або вечерю, а приготування не забере багато часу.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Реклама

Вам знадобиться:

буряк відварений — 2 шт.;

яйця варені — 2 шт.;

сир моцарела — 160 г;

часник — 2–3 зубчики;

майонез — 2–3 ст. л.

Буряковий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Охолоджений буряк очистити й натерти на великій тертці. За потреби злити зайвий сік. Яйця натерти на дрібній тертці, моцарелу — на великій. Часник пропустити через прес. З’єднати всі інгредієнти в салатнику, додати майонез і ретельно перемішати. За потреби досолити до смаку. Подавати салат одразу або попередньо охолодити в холодильнику.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів

Легкий салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти.

Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі".

Читайте також:

Смачний салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє".