Новий салат з буряка "Знахідка": знадобляться йця та моцарела
Ua ru
30 жовтня 2026 12:04
Фото: smachnenke.com.ua
Салат з буряком. Фото: smachnenke.com.ua
Поєднання солодкуватого буряка, ніжного сиру та яєць робить цей салат ситним і апетитним. Він чудово доповнить обід або вечерю, а приготування не забере багато часу.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- буряк відварений — 2 шт.;
- яйця варені — 2 шт.;
- сир моцарела — 160 г;
- часник — 2–3 зубчики;
- майонез — 2–3 ст. л.
Спосіб приготування
- Охолоджений буряк очистити й натерти на великій тертці. За потреби злити зайвий сік.
- Яйця натерти на дрібній тертці, моцарелу — на великій. Часник пропустити через прес.
- З’єднати всі інгредієнти в салатнику, додати майонез і ретельно перемішати. За потреби досолити до смаку.
- Подавати салат одразу або попередньо охолодити в холодильнику.
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