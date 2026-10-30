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Головна Смак Новий салат з буряка "Знахідка": знадобляться йця та моцарела

Новий салат з буряка "Знахідка": знадобляться йця та моцарела

Ua ru
30 жовтня 2026 12:04
Буряковий салат із моцарелою та яйцями: простий рецепт за 10 хвилин Фото: smachnenke.com.ua
Салат з буряком. Фото: smachnenke.com.ua

Поєднання солодкуватого буряка, ніжного сиру та яєць робить цей салат ситним і апетитним. Він чудово доповнить обід або вечерю, а приготування не забере багато часу.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • буряк відварений — 2 шт.;
  • яйця варені — 2 шт.;
  • сир моцарела — 160 г;
  • часник — 2–3 зубчики;
  • майонез — 2–3 ст. л.
рецепт салату з буряком
Буряковий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Охолоджений буряк очистити й натерти на великій тертці. За потреби злити зайвий сік.
  2. Яйця натерти на дрібній тертці, моцарелу — на великій. Часник пропустити через прес.
  3. З’єднати всі інгредієнти в салатнику, додати майонез і ретельно перемішати. За потреби досолити до смаку.
  4. Подавати салат одразу або попередньо охолодити в холодильнику.

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салат рецепт буряк моцарела
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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