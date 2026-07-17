Ніжна кабачкова ікра: рецепт приготування в духовці
Кабачкова ікра — одна з найулюбленіших літніх закусок, яку можна подавати до м’яса, картоплі чи просто намазувати на хліб. Завдяки запіканню овочі зберігають більше смаку, а додавання сметани робить консистенцію особливо ніжною та кремовою. Такий рецепт не потребує тривалого стояння біля плити й легко повторюється навіть у будній день.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- кабачки — 1 кг;
- цибуля — 2 шт.;
- морква — 1 шт.;
- болгарський перець — 1 шт.;
- помідори — 2 шт.;
- часник — 5 зубчиків;
- олія — 2 ст. л.;
- сметана — 200 г;
- томатна паста — 1 ст. л.;
- сіль — 1,5 ч. л.;
- цукор — 2 ч. л.;
- чорний і червоний мелений перець — до смаку.
Спосіб приготування
- У форму для запікання налити олію. Викласти шарами нарізану цибулю, натерту моркву, солодкий перець і кабачки.
- Зверху покласти половинки помідорів шкіркою догори.
- Накрити форму кришкою та запікати овочі при 180°C приблизно 50 хвилин.
- Готові помідори очистити від шкірки. За потреби трохи злити зайвий сік, щоб ікра вийшла густішою.
- Перебити запечені овочі занурювальним блендером до бажаної консистенції.
- Додати сметану, томатну пасту, подрібнений часник, сіль, цукор і спеції. Ще раз перемішати блендером.
- Повернути ікру в духовку ще на 15 хвилин, щоб усі смаки добре поєдналися.
- Готову кабачкову ікру подавати охолодженою або теплою — вона чудово смакує як закуска чи доповнення до основних страв.
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