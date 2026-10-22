Запечені яблука із сирною начинкою: простий десерт до осіннього чаю

Яблука з сиром. Фото: smachnenke.com.ua

Соковиті яблука з ніжною сирною начинкою та солодкими родзинками стануть чудовим доповненням до чаю. Десерт готується просто, має апетитний вигляд і підходить як для сімейного сніданку, так і для затишного вечора.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

яблука — 10 шт.;

кисломолочний сир — 400 г;

яйце — 1 шт.;

сметана — 2 ст. л.;

цукор — 2 ст. л.;

ванільний цукор — до смаку;

сіль — дрібка;

крохмаль — 1 ст. л. з гіркою;

родзинки — жменя.

Яблука з начинкою. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Яблука помити, розрізати навпіл і видалити серцевину, сформувавши заглиблення для начинки. Кисломолочний сир змішати з яйцем, сметаною, цукром, ванільним цукром, сіллю та крохмалем. Збити блендером до однорідності, додати промиті родзинки й перемішати. Наповнити сирною масою половинки яблук і викласти їх на деко зрізом догори. Влити на дно трохи води та запікати в розігрітій до 180 °C духовці приблизно 35 хвилин, доки яблука не стануть м’якими, а начинка не схопиться.

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