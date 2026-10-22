Запечені яблука із сирною начинкою: простий десерт до осіннього чаю

Ніжний сир всередині, ароматні яблука зовні: рецепт хіт осені 2026
Ua ru
22 жовтня 2026 03:04
Яблука з сиром. Фото: smachnenke.com.ua
Соковиті яблука з ніжною сирною начинкою та солодкими родзинками стануть чудовим доповненням до чаю. Десерт готується просто, має апетитний вигляд і підходить як для сімейного сніданку, так і для затишного вечора.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- яблука — 10 шт.;
- кисломолочний сир — 400 г;
- яйце — 1 шт.;
- сметана — 2 ст. л.;
- цукор — 2 ст. л.;
- ванільний цукор — до смаку;
- сіль — дрібка;
- крохмаль — 1 ст. л. з гіркою;
- родзинки — жменя.
Спосіб приготування
- Яблука помити, розрізати навпіл і видалити серцевину, сформувавши заглиблення для начинки.
- Кисломолочний сир змішати з яйцем, сметаною, цукром, ванільним цукром, сіллю та крохмалем.
- Збити блендером до однорідності, додати промиті родзинки й перемішати.
- Наповнити сирною масою половинки яблук і викласти їх на деко зрізом догори.
- Влити на дно трохи води та запікати в розігрітій до 180 °C духовці приблизно 35 хвилин, доки яблука не стануть м’якими, а начинка не схопиться.
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