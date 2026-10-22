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Головна Смак Ніжний сир всередині, ароматні яблука зовні: рецепт хіт осені 2026

Ніжний сир всередині, ароматні яблука зовні: рецепт хіт осені 2026

Ua ru
22 жовтня 2026 03:04
Запечені яблука із сирною начинкою: простий десерт до осіннього чаю
Яблука з сиром. Фото: smachnenke.com.ua

Соковиті яблука з ніжною сирною начинкою та солодкими родзинками стануть чудовим доповненням до чаю. Десерт готується просто, має апетитний вигляд і підходить як для сімейного сніданку, так і для затишного вечора.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • яблука — 10 шт.;
  • кисломолочний сир — 400 г;
  • яйце — 1 шт.;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • цукор — 2 ст. л.;
  • ванільний цукор — до смаку;
  • сіль — дрібка;
  • крохмаль — 1 ст. л. з гіркою;
  • родзинки — жменя.
рецепт десерту з яблук
Яблука з начинкою. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Яблука помити, розрізати навпіл і видалити серцевину, сформувавши заглиблення для начинки.
  2. Кисломолочний сир змішати з яйцем, сметаною, цукром, ванільним цукром, сіллю та крохмалем.
  3. Збити блендером до однорідності, додати промиті родзинки й перемішати.
  4. Наповнити сирною масою половинки яблук і викласти їх на деко зрізом догори.
  5. Влити на дно трохи води та запікати в розігрітій до 180 °C духовці приблизно 35 хвилин, доки яблука не стануть м’якими, а начинка не схопиться.

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десерт яблука рецепт кисломолочний сир
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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