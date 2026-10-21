Яблучний пиріг зі штрейзелем: ніжна випічка з хрусткою скоринкою

Пиріг "Аврора". Фото: gospodynka.com.ua

Пиріг "Аврора" поєднує соковиті яблучні скибочки та золотисту хрустку посипку. Підготовка не потребує багато часу, а сама випічка виходить ніжною всередині й хрусткою зверху.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

яйця — 2 шт.;

цукор — 50 г;

ванілін — 10 г;

сіль — ½ ч. л.;

молоко — 100 мл;

вершкове масло — 30 г;

борошно — 70 г;

розпушувач — 1 ч. л.;

яблука — 4 шт.

Для штрейзельної крихти:

холодне вершкове масло або маргарин — 100–120 г;

борошно — 200 г;

цукор — 180–200 г.

Приготування пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Збити яйця із цукром, ваніліном і сіллю. Додати молоко, розтоплене масло, борошно з розпушувачем і перемішати. Яблука нарізати тонкими скибочками, з’єднати з тістом і викласти у форму розміром приблизно 10 × 22 см, застелену пергаментом. Випікати за температури 180 °C протягом 20 хвилин. Для крихти перетерти холодне масло з борошном і цукром. Посипати пиріг штрейзелем і випікати ще близько 30 хвилин до золотистого кольору. Перед подаванням трохи охолодити.

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