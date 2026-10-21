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Головна Смак Пиріг "Аврора" за 30 хвилин: знадобиться 4 яблука

Пиріг "Аврора" за 30 хвилин: знадобиться 4 яблука

Ua ru
21 жовтня 2026 03:04
Яблучний пиріг зі штрейзелем: ніжна випічка з хрусткою скоринкою
Пиріг "Аврора". Фото: gospodynka.com.ua

Пиріг "Аврора" поєднує соковиті яблучні скибочки та золотисту хрустку посипку. Підготовка не потребує багато часу, а сама випічка виходить ніжною всередині й хрусткою зверху.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • яйця — 2 шт.;
  • цукор — 50 г;
  • ванілін — 10 г;
  • сіль — ½ ч. л.;
  • молоко — 100 мл;
  • вершкове масло — 30 г;
  • борошно — 70 г;
  • розпушувач — 1 ч. л.;
  • яблука — 4 шт.

Для штрейзельної крихти:

  • холодне вершкове масло або маргарин — 100–120 г;
  • борошно — 200 г;
  • цукор — 180–200 г.
рецепт пирога з яблуками
Приготування пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Збити яйця із цукром, ваніліном і сіллю. Додати молоко, розтоплене масло, борошно з розпушувачем і перемішати.
  2. Яблука нарізати тонкими скибочками, з’єднати з тістом і викласти у форму розміром приблизно 10 × 22 см, застелену пергаментом.
  3. Випікати за температури 180 °C протягом 20 хвилин.
  4. Для крихти перетерти холодне масло з борошном і цукром.
  5. Посипати пиріг штрейзелем і випікати ще близько 30 хвилин до золотистого кольору. Перед подаванням трохи охолодити.

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пиріг рецепт випічка шарлотка
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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