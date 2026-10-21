Яблучний пиріг зі штрейзелем: ніжна випічка з хрусткою скоринкою

Пиріг "Аврора" за 30 хвилин: знадобиться 4 яблука
Ua ru
21 жовтня 2026 03:04
Пиріг "Аврора". Фото: gospodynka.com.ua
Пиріг "Аврора" поєднує соковиті яблучні скибочки та золотисту хрустку посипку. Підготовка не потребує багато часу, а сама випічка виходить ніжною всередині й хрусткою зверху.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- яйця — 2 шт.;
- цукор — 50 г;
- ванілін — 10 г;
- сіль — ½ ч. л.;
- молоко — 100 мл;
- вершкове масло — 30 г;
- борошно — 70 г;
- розпушувач — 1 ч. л.;
- яблука — 4 шт.
Для штрейзельної крихти:
- холодне вершкове масло або маргарин — 100–120 г;
- борошно — 200 г;
- цукор — 180–200 г.
Спосіб приготування
- Збити яйця із цукром, ваніліном і сіллю. Додати молоко, розтоплене масло, борошно з розпушувачем і перемішати.
- Яблука нарізати тонкими скибочками, з’єднати з тістом і викласти у форму розміром приблизно 10 × 22 см, застелену пергаментом.
- Випікати за температури 180 °C протягом 20 хвилин.
- Для крихти перетерти холодне масло з борошном і цукром.
- Посипати пиріг штрейзелем і випікати ще близько 30 хвилин до золотистого кольору. Перед подаванням трохи охолодити.
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