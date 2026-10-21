Яблочный пирог со штрейзелем: нежная выпечка с хрустящей корочкой

Пирог "Аврора" за 30 минут: понадобится 4 яблока
Ua ru
21 октября 2026 03:04
Пирог "Аврора". Фото: gospodynka.com.ua
Пирог "Аврора" сочетает в себе сочные яблочные дольки и золотистую хрустящую посыпку. Приготовление не занимает много времени, а сама выпечка получается нежной внутри и хрустящей сверху.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- яйца — 2 шт.;
- сахар — 50 г;
- ванилин — 10 г;
- соль — ½ ч. л.;
- молоко — 100 мл;
- сливочное масло — 30 г;
- мука — 70 г;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- яблоки — 4 шт.
Для штрейзельной крошки:
- холодное сливочное масло или маргарин — 100–120 г;
- мука — 200 г;
- сахар — 180–200 г.
Способ приготовления
- Взбить яйца с сахаром, ванилином и солью. Добавить молоко, растопленное масло, муку с разрыхлителем и перемешать.
- Яблоки нарезать тонкими ломтиками, смешать с тестом и выложить в форму размером примерно 10 × 22 см, застеленную пергаментом.
- Выпекать при температуре 180 °C в течение 20 минут.
- Для посыпки перетереть холодное масло с мукой и сахаром.
- Посыпать пирог штрейзелем и выпекать ещё около 30 минут до золотистого цвета. Перед подачей немного остудить.
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