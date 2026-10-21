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Главная Вкус Пирог "Аврора" за 30 минут: понадобится 4 яблока

Пирог "Аврора" за 30 минут: понадобится 4 яблока

Ua ru
21 октября 2026 03:04
Яблочный пирог со штрейзелем: нежная выпечка с хрустящей корочкой
Пирог "Аврора". Фото: gospodynka.com.ua

Пирог "Аврора" сочетает в себе сочные яблочные дольки и золотистую хрустящую посыпку. Приготовление не занимает много времени, а сама выпечка получается нежной внутри и хрустящей сверху.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • яйца — 2 шт.;
  • сахар — 50 г;
  • ванилин — 10 г;
  • соль — ½ ч. л.;
  • молоко — 100 мл;
  • сливочное масло — 30 г;
  • мука — 70 г;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • яблоки — 4 шт.

Для штрейзельной крошки:

  • холодное сливочное масло или маргарин — 100–120 г;
  • мука — 200 г;
  • сахар — 180–200 г.
рецепт пирога з яблуками
Приготовление пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Взбить яйца с сахаром, ванилином и солью. Добавить молоко, растопленное масло, муку с разрыхлителем и перемешать.
  2. Яблоки нарезать тонкими ломтиками, смешать с тестом и выложить в форму размером примерно 10 × 22 см, застеленную пергаментом.
  3. Выпекать при температуре 180 °C в течение 20 минут.
  4. Для посыпки перетереть холодное масло с мукой и сахаром.
  5. Посыпать пирог штрейзелем и выпекать ещё около 30 минут до золотистого цвета. Перед подачей немного остудить.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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