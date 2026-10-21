Яблочный пирог со штрейзелем: нежная выпечка с хрустящей корочкой

Пирог "Аврора". Фото: gospodynka.com.ua

Пирог "Аврора" сочетает в себе сочные яблочные дольки и золотистую хрустящую посыпку. Приготовление не занимает много времени, а сама выпечка получается нежной внутри и хрустящей сверху.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

яйца — 2 шт.;

сахар — 50 г;

ванилин — 10 г;

соль — ½ ч. л.;

молоко — 100 мл;

сливочное масло — 30 г;

мука — 70 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

яблоки — 4 шт.

Для штрейзельной крошки:

холодное сливочное масло или маргарин — 100–120 г;

мука — 200 г;

сахар — 180–200 г.

Приготовление пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Взбить яйца с сахаром, ванилином и солью. Добавить молоко, растопленное масло, муку с разрыхлителем и перемешать. Яблоки нарезать тонкими ломтиками, смешать с тестом и выложить в форму размером примерно 10 × 22 см, застеленную пергаментом. Выпекать при температуре 180 °C в течение 20 минут. Для посыпки перетереть холодное масло с мукой и сахаром. Посыпать пирог штрейзелем и выпекать ещё около 30 минут до золотистого цвета. Перед подачей немного остудить.

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