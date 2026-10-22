Запеченные яблоки с творожной начинкой: простой десерт к осеннему чаю

Яблоки с творогом. Фото: smachnenke.com.ua

Сочные яблоки с нежной творожной начинкой и сладким изюмом станут прекрасным дополнением к чаю. Десерт готовится просто, выглядит аппетитно и подходит как для семейного завтрака, так и для уютного вечера.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

яблоки — 10 шт.;

творог — 400 г;

яйцо — 1 шт.;

сметана — 2 ст. л.;

сахар — 2 ст. л.;

ванильный сахар — по вкусу;

соль — щепотка;

крахмал — 1 ст. л. с горкой;

изюм — горсть.

Яблоки с начинкой. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Яблоки вымыть, разрезать пополам и удалить сердцевину, сформировав углубление для начинки. Творог смешать с яйцом, сметаной, сахаром, ванильным сахаром, солью и крахмалом. Взбить блендером до однородной массы, добавить промытый изюм и перемешать. Наполнить сырной массой половинки яблок и выложить их на противень срезом вверх. Налить на дно немного воды и запекать в разогретой до 180 °C духовке примерно 35 минут, пока яблоки не станут мягкими, а начинка не схватится.

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