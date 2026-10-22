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Главная Вкус Нежный творог внутри, ароматные яблоки снаружи: рецепт хит осени 2026

Нежный творог внутри, ароматные яблоки снаружи: рецепт хит осени 2026

Ua ru
22 октября 2026 03:04
Запеченные яблоки с творожной начинкой: простой десерт к осеннему чаю
Яблоки с творогом. Фото: smachnenke.com.ua

Сочные яблоки с нежной творожной начинкой и сладким изюмом станут прекрасным дополнением к чаю. Десерт готовится просто, выглядит аппетитно и подходит как для семейного завтрака, так и для уютного вечера.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • яблоки — 10 шт.;
  • творог — 400 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • сахар — 2 ст. л.;
  • ванильный сахар — по вкусу;
  • соль — щепотка;
  • крахмал — 1 ст. л. с горкой;
  • изюм — горсть.
рецепт десерту з яблук
Яблоки с начинкой. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Яблоки вымыть, разрезать пополам и удалить сердцевину, сформировав углубление для начинки.
  2. Творог смешать с яйцом, сметаной, сахаром, ванильным сахаром, солью и крахмалом.
  3. Взбить блендером до однородной массы, добавить промытый изюм и перемешать.
  4. Наполнить сырной массой половинки яблок и выложить их на противень срезом вверх.
  5. Налить на дно немного воды и запекать в разогретой до 180 °C духовке примерно 35 минут, пока яблоки не станут мягкими, а начинка не схватится.

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десерт яблоки рецепт творог
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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