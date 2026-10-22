Запеченные яблоки с творожной начинкой: простой десерт к осеннему чаю

Нежный творог внутри, ароматные яблоки снаружи: рецепт хит осени 2026
Ua ru
22 октября 2026 03:04
Яблоки с творогом. Фото: smachnenke.com.ua
Сочные яблоки с нежной творожной начинкой и сладким изюмом станут прекрасным дополнением к чаю. Десерт готовится просто, выглядит аппетитно и подходит как для семейного завтрака, так и для уютного вечера.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- яблоки — 10 шт.;
- творог — 400 г;
- яйцо — 1 шт.;
- сметана — 2 ст. л.;
- сахар — 2 ст. л.;
- ванильный сахар — по вкусу;
- соль — щепотка;
- крахмал — 1 ст. л. с горкой;
- изюм — горсть.
Способ приготовления
- Яблоки вымыть, разрезать пополам и удалить сердцевину, сформировав углубление для начинки.
- Творог смешать с яйцом, сметаной, сахаром, ванильным сахаром, солью и крахмалом.
- Взбить блендером до однородной массы, добавить промытый изюм и перемешать.
- Наполнить сырной массой половинки яблок и выложить их на противень срезом вверх.
- Налить на дно немного воды и запекать в разогретой до 180 °C духовке примерно 35 минут, пока яблоки не станут мягкими, а начинка не схватится.
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