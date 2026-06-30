Салат із крабовими паличками та зернистим сиром: простий рецепт

Крабовий салат. Фото: кадр з відео

Якщо класичний крабовий салат уже набрид, спробуйте цей варіант. Поєднання крабових паличок, зернистого сиру, соковитих помідорів і ароматного часнику робить страву ніжною, свіжою та дуже смачною. Такий салат готується за лічені хвилини й чудово підійде як для сімейної вечері, так і для святкового столу.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

крабові палички — 100 г;

зернистий сир — 160 г;

помідори — 150–200 г;

майонез — 2–3 ст. л.;

часник — 1 зубчик;

кріп — невеликий пучок.

Приготування салату. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Крабові палички нарізати невеликими шматочками та викласти першим шаром у салатник. Майонез змішати з подрібненим часником і змастити ним шар крабових паличок. Зверху рівномірно розподілити дрібно нарізаний кріп. Наступним шаром викласти зернистий сир, ще раз злегка змастити майонезом, а зверху додати нарізані кубиками помідори. Перед подачею салат бажано трохи охолодити. Якщо помідори дуже соковиті, краще видалити насіння, щоб страва не стала водянистою.

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