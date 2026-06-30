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Главная Вкус Новый крабовый салат с зернистым творогом: сочный и пикантный

Новый крабовый салат с зернистым творогом: сочный и пикантный

Ua ru
Дата публикации 30 июня 2026 13:04
Салат с крабовыми палочками и зернистым сыром: простой рецепт
Крабовый салат. Фото: кадр из видео

Если классический крабовый салат уже надоел, попробуйте этот вариант. Сочетание крабовых палочек, зернистого сыра, сочных помидоров и ароматного чеснока делает блюдо нежным, свежим и очень вкусным. Такой салат готовится за считанные минуты и прекрасно подойдет как для семейного ужина, так и для праздничного стола.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • крабовые палочки — 100 г;
  • зернистый сыр — 160 г;
  • помидоры — 150–200 г;
  • майонез — 2–3 ст. л.;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • укроп — небольшой пучок.
рецепт приготування салату з крабовими паличками
Приготовление салата. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Крабовые палочки нарезать небольшими кусочками и выложить первым слоем в салатник.
  2. Майонез смешать с измельченным чесноком и смазать им слой крабовых палочек.
  3. Сверху равномерно распределить мелко нарезанный укроп.
  4. Следующим слоем выложить зернистый сыр, ещё раз слегка смазать майонезом, а сверху добавить нарезанные кубиками помидоры.
  5. Перед подачей салат желательно немного охладить. Если помидоры очень сочные, лучше удалить семена, чтобы блюдо не стало водянистым.

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салат рецепт крабовые палочки
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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