Новий крабовий салат: знадобиться 150 г смажених печериць
Ua ru
20 листопада 2026 21:44
Фото: smachnenke.com.ua
Салат з крабовими паличками та печерицями. Фото: smachnenke.com.ua
Смажені гриби надають звичному крабовому салату особливого аромату й насиченого смаку. У поєднанні з ніжними яйцями, кукурудзою та крабовими паличками вони створюють цікаву страву, якій варто дати трохи настоятися в холодильнику перед подачею.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- печериці — 150 г;
- крабові палички — 100 г;
- яйця — 2 шт.;
- ріпчаста цибуля — 1 шт.;
- консервована кукурудза — ⅓ банки;
- майонез — за смаком;
- сіль і чорний мелений перець — за смаком;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
- Цибулю нарізати великими кубиками й обсмажити на олії до прозорості.
- Додати нарізані печериці та готувати до золотистості. Посолити, поперчити й повністю охолодити.
- Яйця відварити круто, охолодити, очистити й нарізати кубиками. Крабові палички подрібнити, з кукурудзи злити рідину.
- Змішати всі інгредієнти в салатнику, заправити майонезом і за потреби додати сіль.
- Поставити в холодильник приблизно на 30 хвилин, щоб салат настоявся.
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