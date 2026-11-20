Салат з крабовими паличками та печерицями. Фото: smachnenke.com.ua

Смажені гриби надають звичному крабовому салату особливого аромату й насиченого смаку. У поєднанні з ніжними яйцями, кукурудзою та крабовими паличками вони створюють цікаву страву, якій варто дати трохи настоятися в холодильнику перед подачею.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

печериці — 150 г;

крабові палички — 100 г;

яйця — 2 шт.;

ріпчаста цибуля — 1 шт.;

консервована кукурудза — ⅓ банки;

майонез — за смаком;

сіль і чорний мелений перець — за смаком;

олія — для смаження.

Спосіб приготування

Цибулю нарізати великими кубиками й обсмажити на олії до прозорості. Додати нарізані печериці та готувати до золотистості. Посолити, поперчити й повністю охолодити. Яйця відварити круто, охолодити, очистити й нарізати кубиками. Крабові палички подрібнити, з кукурудзи злити рідину. Змішати всі інгредієнти в салатнику, заправити майонезом і за потреби додати сіль. Поставити в холодильник приблизно на 30 хвилин, щоб салат настоявся.

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