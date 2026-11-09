Салат "Багата наречена". Фото: gospodynka.com.ua

Салат виходить ситним, повітряним і добре просоченим майонезною заправкою. Маринована цибуля додає легкої пікантності, а білосніжний шар натертих білків робить його особливо ошатним на святковому столі.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

варене куряче філе або 2 курячі стегна — 1 шт.;

відварена картопля — 3 шт.;

варені яйця — 4 шт.;

плавлені сирки — 2 шт.;

майонез — за смаком.

Для маринування цибулі:

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цибуля — 1 шт.;

цукор — 1 ч. л.;

оцет — 1 ч. л.;

окріп — для заливання.

Салат з майонезом. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Відварену курку охолодити й нарізати. Цибулю подрібнити, додати цукор та оцет, залити окропом і залишити на 10 хвилин. Викласти курку першим шаром, змастити майонезом і додати відціджену цибулю. Наступною розподілити натерту картоплю, трохи посолити та покрити майонезом. Яйця розділити на білки й жовтки. Натерті жовтки викласти наступним шаром, додати майонез. Плавлені сирки попередньо підморозити близько 30 хвилин, натерти та викласти зверху. Змастити майонезом і завершити салат натертими білками. Поставити страву в холодильник щонайменше на 2 години для просочення.

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