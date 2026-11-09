Салат "Багата наречена": рецепт без дорогих продуктів
Ua ru
9 листопада 2026 21:44
Фото: gospodynka.com.ua
Салат "Багата наречена". Фото: gospodynka.com.ua
Салат виходить ситним, повітряним і добре просоченим майонезною заправкою. Маринована цибуля додає легкої пікантності, а білосніжний шар натертих білків робить його особливо ошатним на святковому столі.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- варене куряче філе або 2 курячі стегна — 1 шт.;
- відварена картопля — 3 шт.;
- варені яйця — 4 шт.;
- плавлені сирки — 2 шт.;
- майонез — за смаком.
Для маринування цибулі:
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- цибуля — 1 шт.;
- цукор — 1 ч. л.;
- оцет — 1 ч. л.;
- окріп — для заливання.
Спосіб приготування
- Відварену курку охолодити й нарізати. Цибулю подрібнити, додати цукор та оцет, залити окропом і залишити на 10 хвилин.
- Викласти курку першим шаром, змастити майонезом і додати відціджену цибулю.
- Наступною розподілити натерту картоплю, трохи посолити та покрити майонезом.
- Яйця розділити на білки й жовтки. Натерті жовтки викласти наступним шаром, додати майонез.
- Плавлені сирки попередньо підморозити близько 30 хвилин, натерти та викласти зверху.
- Змастити майонезом і завершити салат натертими білками.
- Поставити страву в холодильник щонайменше на 2 години для просочення.
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