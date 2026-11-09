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Головна Смак Салат "Багата наречена": рецепт без дорогих продуктів

Салат "Багата наречена": рецепт без дорогих продуктів

Ua ru
9 листопада 2026 21:44
Святковий салат із куркою та плавленим сиром: ніжний і бюджетний рецепт Фото: gospodynka.com.ua
Салат "Багата наречена". Фото: gospodynka.com.ua

Салат виходить ситним, повітряним і добре просоченим майонезною заправкою. Маринована цибуля додає легкої пікантності, а білосніжний шар натертих білків робить його особливо ошатним на святковому столі.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • варене куряче філе або 2 курячі стегна — 1 шт.;
  • відварена картопля — 3 шт.;
  • варені яйця — 4 шт.;
  • плавлені сирки — 2 шт.;
  • майонез — за смаком.

Для маринування цибулі:

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  • цибуля — 1 шт.;
  • цукор — 1 ч. л.;
  • оцет — 1 ч. л.;
  • окріп — для заливання.
рецепт салату з куркою
Салат з майонезом. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Відварену курку охолодити й нарізати. Цибулю подрібнити, додати цукор та оцет, залити окропом і залишити на 10 хвилин.
  2. Викласти курку першим шаром, змастити майонезом і додати відціджену цибулю.
  3. Наступною розподілити натерту картоплю, трохи посолити та покрити майонезом.
  4. Яйця розділити на білки й жовтки. Натерті жовтки викласти наступним шаром, додати майонез.
  5. Плавлені сирки попередньо підморозити близько 30 хвилин, натерти та викласти зверху.
  6. Змастити майонезом і завершити салат натертими білками.
  7. Поставити страву в холодильник щонайменше на 2 години для просочення.

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салат рецепт курка закуска
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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