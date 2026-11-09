Салат "Богатая невеста": рецепт без дорогих продуктов
Ua ru
9 ноября 2026 21:44
Фото: gospodynka.com.ua
Салат "Богатая невеста". Фото: gospodynka.com.ua
Салат получается сытным, воздушным и хорошо пропитанным майонезной заправкой. Маринованный лук придает ему легкую пикантность, а белоснежный слой натертых белков делает его особенно нарядным на праздничном столе.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- вареное куриное филе или 2 куриных бедра — 1 шт.;
- отварной картофель — 3 шт.;
- варёные яйца — 4 шт.;
- плавленые сырки — 2 шт.;
- майонез — по вкусу.
Для маринования лука:
- лук — 1 шт.;
- сахар — 1 ч. л.;
- уксус — 1 ч. л.;
- кипяток — для заливки.
Способ приготовления
- Отварную курицу остудить и нарезать. Лук измельчить, добавить сахар и уксус, залить кипятком и оставить на 10 минут.
- Выложить курицу первым слоем, смазать майонезом и добавить отцеженный лук.
- Следующим слоем выложить натертый картофель, немного посолить и покрыть майонезом.
- Яйца разделить на белки и желтки. Натертые желтки выложить следующим слоем, добавить майонез.
- Плавленые сырки предварительно подморозить около 30 минут, натереть и выложить сверху.
- Смажьте майонезом и завершите салат натертыми белками.
- Поставить блюдо в холодильник как минимум на 2 часа для пропитки.
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