Салат "Богатая невеста". Фото: gospodynka.com.ua

Салат получается сытным, воздушным и хорошо пропитанным майонезной заправкой. Маринованный лук придает ему легкую пикантность, а белоснежный слой натертых белков делает его особенно нарядным на праздничном столе.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

вареное куриное филе или 2 куриных бедра — 1 шт.;

отварной картофель — 3 шт.;

варёные яйца — 4 шт.;

плавленые сырки — 2 шт.;

майонез — по вкусу.

Для маринования лука:

лук — 1 шт.;

сахар — 1 ч. л.;

уксус — 1 ч. л.;

кипяток — для заливки.

Салат с майонезом. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Отварную курицу остудить и нарезать. Лук измельчить, добавить сахар и уксус, залить кипятком и оставить на 10 минут. Выложить курицу первым слоем, смазать майонезом и добавить отцеженный лук. Следующим слоем выложить натертый картофель, немного посолить и покрыть майонезом. Яйца разделить на белки и желтки. Натертые желтки выложить следующим слоем, добавить майонез. Плавленые сырки предварительно подморозить около 30 минут, натереть и выложить сверху. Смажьте майонезом и завершите салат натертыми белками. Поставить блюдо в холодильник как минимум на 2 часа для пропитки.

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