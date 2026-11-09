Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЗаконБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Салат "Богатая невеста": рецепт без дорогих продуктов

Салат "Богатая невеста": рецепт без дорогих продуктов

Ua ru
9 ноября 2026 21:44
Праздничный салат с курицей и плавленым сыром: нежный и бюджетный рецепт Фото: gospodynka.com.ua
Салат "Богатая невеста". Фото: gospodynka.com.ua

Салат получается сытным, воздушным и хорошо пропитанным майонезной заправкой. Маринованный лук придает ему легкую пикантность, а белоснежный слой натертых белков делает его особенно нарядным на праздничном столе.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Реклама

Вам понадобится:

  • вареное куриное филе или 2 куриных бедра — 1 шт.;
  • отварной картофель — 3 шт.;
  • варёные яйца — 4 шт.;
  • плавленые сырки — 2 шт.;
  • майонез — по вкусу.

Для маринования лука:

  • лук — 1 шт.;
  • сахар — 1 ч. л.;
  • уксус — 1 ч. л.;
  • кипяток — для заливки.
рецепт салату з куркою
Салат с майонезом. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Отварную курицу остудить и нарезать. Лук измельчить, добавить сахар и уксус, залить кипятком и оставить на 10 минут.
  2. Выложить курицу первым слоем, смазать майонезом и добавить отцеженный лук.
  3. Следующим слоем выложить натертый картофель, немного посолить и покрыть майонезом.
  4. Яйца разделить на белки и желтки. Натертые желтки выложить следующим слоем, добавить майонез.
  5. Плавленые сырки предварительно подморозить около 30 минут, натереть и выложить сверху.
  6. Смажьте майонезом и завершите салат натертыми белками.
  7. Поставить блюдо в холодильник как минимум на 2 часа для пропитки.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов

Легкий салат с пекинской капустой для похудения — всего 3 ингредиента.

Читайте также:

Салат сельди под новой шубой — альтернатива классической "Шубе".

Вкусный салат "Мадонна" — сочетание лучше надоевших "Шубы" и "Оливье".

салат рецепт курица закуска
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации