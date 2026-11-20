Новый крабовый салат: понадобится 150 г жареных шампиньонов
Ua ru
20 ноября 2026 21:44
Фото: smachnenke.com.ua
Салат с крабовыми палочками и шампиньонами. Фото: smachnenke.com.ua
Жареные грибы придают привычному крабовому салату особый аромат и насыщенный вкус. В сочетании с нежными яйцами, кукурузой и крабовыми палочками они создают интересное блюдо, которое перед подачей стоит немного дать настояться в холодильнике.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- шампиньоны — 150 г;
- крабовые палочки — 100 г;
- яйца — 2 шт.;
- репчатый лук — 1 шт.;
- консервированная кукуруза — ⅓ банки;
- майонез — по вкусу;
- соль и черный молотый перец — по вкусу;
- растительное масло — для жарки.
Способ приготовления
- Лук нарезать крупными кубиками и обжарить на растительном масле до прозрачности.
- Добавить нарезанные шампиньоны и готовить до золотистого цвета. Посолить, поперчить и полностью остудить.
- Яйца отварить вкрутую, остудить, очистить и нарезать кубиками. Крабовые палочки измельчить, с кукурузы слить жидкость.
- Смешать все ингредиенты в салатнике, заправить майонезом и при необходимости добавить соль.
- Поставить в холодильник примерно на 30 минут, чтобы салат настоялся.
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