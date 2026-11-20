Салат с крабовыми палочками и шампиньонами. Фото: smachnenke.com.ua

Жареные грибы придают привычному крабовому салату особый аромат и насыщенный вкус. В сочетании с нежными яйцами, кукурузой и крабовыми палочками они создают интересное блюдо, которое перед подачей стоит немного дать настояться в холодильнике.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

шампиньоны — 150 г;

крабовые палочки — 100 г;

яйца — 2 шт.;

репчатый лук — 1 шт.;

консервированная кукуруза — ⅓ банки;

майонез — по вкусу;

соль и черный молотый перец — по вкусу;

растительное масло — для жарки.

Способ приготовления

Лук нарезать крупными кубиками и обжарить на растительном масле до прозрачности. Добавить нарезанные шампиньоны и готовить до золотистого цвета. Посолить, поперчить и полностью остудить. Яйца отварить вкрутую, остудить, очистить и нарезать кубиками. Крабовые палочки измельчить, с кукурузы слить жидкость. Смешать все ингредиенты в салатнике, заправить майонезом и при необходимости добавить соль. Поставить в холодильник примерно на 30 минут, чтобы салат настоялся.

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