Новий рецепт котлет з 500 г фаршу: українські мазурики

Котлети на пательні. Фото: smakuiemo.com.ua

Ці котлети, відомі як українські мазурики, готуються швидко і просто, а смак виходить насичений і вишуканий. Поєднання індички, вершкового масла, сиру та спецій робить фарш ніжним, а охолодження перед смаженням допомагає тримати форму. Панірувальні сухарі забезпечують рум’яну скоринку, а всередині котлети залишаються соковитими.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

фарш з індички — 500 г;

яйця — 2 шт.;

вершкове масло — 40 г;

твердий сир — 40 г;

молоко — 1 ст. л.;

сіль — 1 ч. л.;

чорний мелений перець — 0,5 ч. л.;

сухий мелений часник — 0,5 ч. л.;

суха мелена цибуля — 1 ч. л.;

панірувальні сухарі — для обсипки;

олія — для смаження.

Спосіб приготування

У великій мисці змішати фарш з яйцями, розтопленим вершковим маслом, молоком і натертим сиром. Додати сіль, перець, сухий часник і цибулю, ретельно перемішати. Вимісити фарш руками та відбити об миску. Сформувати невеликі ковбаски, охолодити 30–40 хвилин у холодильнику. Перед смаженням обваляти в панірувальних сухарях. Обсмажувати на розігрітій олії з обох боків до рум’яної скоринки.

