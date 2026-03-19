Новий рецепт котлет з 500 г фаршу: українські мазурики
Дата публікації: 19 березня 2026 21:04
Котлети на пательні. Фото: smakuiemo.com.ua
Ці котлети, відомі як українські мазурики, готуються швидко і просто, а смак виходить насичений і вишуканий. Поєднання індички, вершкового масла, сиру та спецій робить фарш ніжним, а охолодження перед смаженням допомагає тримати форму. Панірувальні сухарі забезпечують рум’яну скоринку, а всередині котлети залишаються соковитими.
Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- фарш з індички — 500 г;
- яйця — 2 шт.;
- вершкове масло — 40 г;
- твердий сир — 40 г;
- молоко — 1 ст. л.;
- сіль — 1 ч. л.;
- чорний мелений перець — 0,5 ч. л.;
- сухий мелений часник — 0,5 ч. л.;
- суха мелена цибуля — 1 ч. л.;
- панірувальні сухарі — для обсипки;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
- У великій мисці змішати фарш з яйцями, розтопленим вершковим маслом, молоком і натертим сиром.
- Додати сіль, перець, сухий часник і цибулю, ретельно перемішати. Вимісити фарш руками та відбити об миску.
- Сформувати невеликі ковбаски, охолодити 30–40 хвилин у холодильнику.
- Перед смаженням обваляти в панірувальних сухарях.
- Обсмажувати на розігрітій олії з обох боків до рум’яної скоринки.
