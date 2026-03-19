Головна Смак Новий рецепт котлет з 500 г фаршу: українські мазурики

Новий рецепт котлет з 500 г фаршу: українські мазурики

Дата публікації: 19 березня 2026 21:04
Котлети на пательні. Фото: smakuiemo.com.ua

Ці котлети, відомі як українські мазурики, готуються швидко і просто, а смак виходить насичений і вишуканий. Поєднання індички, вершкового масла, сиру та спецій робить фарш ніжним, а охолодження перед смаженням допомагає тримати форму. Панірувальні сухарі забезпечують рум’яну скоринку, а всередині котлети залишаються соковитими. 

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • фарш з індички — 500 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • вершкове масло — 40 г;
  • твердий сир — 40 г;
  • молоко — 1 ст. л.;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • чорний мелений перець — 0,5 ч. л.;
  • сухий мелений часник — 0,5 ч. л.;
  • суха мелена цибуля — 1 ч. л.;
  • панірувальні сухарі — для обсипки;
  • олія — для смаження.

Спосіб приготування 

  1. У великій мисці змішати фарш з яйцями, розтопленим вершковим маслом, молоком і натертим сиром. 
  2. Додати сіль, перець, сухий часник і цибулю, ретельно перемішати. Вимісити фарш руками та відбити об миску. 
  3. Сформувати невеликі ковбаски, охолодити 30–40 хвилин у холодильнику.
  4. Перед смаженням обваляти в панірувальних сухарях. 
  5. Обсмажувати на розігрітій олії з обох боків до рум’яної скоринки.

м'ясо Вечеря рецепт Українська кухня котлети м'ясний фарш
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

