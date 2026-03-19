Новый рецепт котлет из 500 г фарша: украинские мазурики
Ua ru
Дата публикации 19 марта 2026 21:04
Котлеты на сковороде.
Эти котлеты, известные как украинские мазурики, готовятся быстро и просто, а вкус получается насыщенный и изысканный. Сочетание индейки, сливочного масла, сыра и специй делает фарш нежным, а охлаждение перед жаркой помогает держать форму. Панировочные сухари обеспечивают румяную корочку, а внутри котлеты остаются сочными.
Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.
Читайте также:
Вам понадобится:
- фарш из индейки — 500 г;
- яйца — 2 шт.;
- сливочное масло — 40 г;
- твердый сыр — 40 г;
- молоко — 1 ст. л.;
- соль — 1 ч. л.;
- черный молотый перец — 0,5 ч. л.;
- сухой молотый чеснок — 0,5 ч. л.;
- сухой молотый лук — 1 ч. л.;
- панировочные сухари — для обсыпки;
- растительное масло — для жарки.
Способ приготовления
- В большой миске смешать фарш с яйцами, растопленным сливочным маслом, молоком и натертым сыром.
- Добавить соль, перец, сухой чеснок и лук, тщательно перемешать. Вымесить фарш руками и отбить о миску.
- Сформировать небольшие колбаски, охладить 30-40 минут в холодильнике.
- Перед жаркой обвалять в панировочных сухарях.
- Обжаривать на разогретом масле с обеих сторон до румяной корочки.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой котлет и блюд из фарша на любой вкус
Рецепт домашних котлет из свинины — вкусные и сочные с корочкой.
Рецепт куриных котлет в духовке — вкусные, сочные, с хрустящей корочкой.
Как приготовить котлеты из кабачков, чтобы все ахнули, — рецепт.
Читайте Новини.LIVE!
Реклама