Главная Вкус Новый рецепт котлет из 500 г фарша: украинские мазурики

Новый рецепт котлет из 500 г фарша: украинские мазурики

Дата публикации 19 марта 2026 21:04
Котлеты на сковороде. Фото: smakuiemo.com.ua

Эти котлеты, известные как украинские мазурики, готовятся быстро и просто, а вкус получается насыщенный и изысканный. Сочетание индейки, сливочного масла, сыра и специй делает фарш нежным, а охлаждение перед жаркой помогает держать форму. Панировочные сухари обеспечивают румяную корочку, а внутри котлеты остаются сочными.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • фарш из индейки — 500 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • сливочное масло — 40 г;
  • твердый сыр — 40 г;
  • молоко — 1 ст. л.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • черный молотый перец — 0,5 ч. л.;
  • сухой молотый чеснок — 0,5 ч. л.;
  • сухой молотый лук — 1 ч. л.;
  • панировочные сухари — для обсыпки;
  • растительное масло — для жарки.

Способ приготовления

  1. В большой миске смешать фарш с яйцами, растопленным сливочным маслом, молоком и натертым сыром.
  2. Добавить соль, перец, сухой чеснок и лук, тщательно перемешать. Вымесить фарш руками и отбить о миску.
  3. Сформировать небольшие колбаски, охладить 30-40 минут в холодильнике.
  4. Перед жаркой обвалять в панировочных сухарях.
  5. Обжаривать на разогретом масле с обеих сторон до румяной корочки.

Юлия Щербак - Редактор
