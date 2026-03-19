Новый рецепт котлет из 500 г фарша: украинские мазурики

Котлеты на сковороде. Фото: smakuiemo.com.ua

Эти котлеты, известные как украинские мазурики, готовятся быстро и просто, а вкус получается насыщенный и изысканный. Сочетание индейки, сливочного масла, сыра и специй делает фарш нежным, а охлаждение перед жаркой помогает держать форму. Панировочные сухари обеспечивают румяную корочку, а внутри котлеты остаются сочными.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

фарш из индейки — 500 г;

яйца — 2 шт.;

сливочное масло — 40 г;

твердый сыр — 40 г;

молоко — 1 ст. л.;

соль — 1 ч. л.;

черный молотый перец — 0,5 ч. л.;

сухой молотый чеснок — 0,5 ч. л.;

сухой молотый лук — 1 ч. л.;

панировочные сухари — для обсыпки;

растительное масло — для жарки.

Способ приготовления

В большой миске смешать фарш с яйцами, растопленным сливочным маслом, молоком и натертым сыром. Добавить соль, перец, сухой чеснок и лук, тщательно перемешать. Вымесить фарш руками и отбить о миску. Сформировать небольшие колбаски, охладить 30-40 минут в холодильнике. Перед жаркой обвалять в панировочных сухарях. Обжаривать на разогретом масле с обеих сторон до румяной корочки.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой котлет и блюд из фарша на любой вкус

Рецепт домашних котлет из свинины — вкусные и сочные с корочкой.

Рецепт куриных котлет в духовке — вкусные, сочные, с хрустящей корочкой.

Как приготовить котлеты из кабачков, чтобы все ахнули, — рецепт.