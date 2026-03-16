Котлеты, которые съедаются быстрее, чем успевают остыть: рецепт
Сочные, ароматные и очень нежные — эти котлеты легко могут стать любимым блюдом для всей семьи. Благодаря добавлению овощей они получаются особенно мягкими и имеют насыщенный домашний вкус. Готовятся просто, а результат приятно удивляет. Такие котлеты исчезают со стола буквально за несколько минут.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- фарш — 400 г;
- яйцо — 1 шт.;
- соль, черный перец — по вкусу;
- итальянские травы — 1 ч. л.;
- паприка — 1 ч. л.;
- петрушка — 1 пучок;
- красный лук — 1 шт.;
- чеснок — 3 зуб;
- морковь — 1 шт.;
- капуста — 500 г;
- растительное и сливочное масло — для обжаривания.
Способ приготовления
К фаршу добавить яйцо, соль, черный перец, итальянские травы, паприку и мелко нарезанную петрушку. Хорошо перемешать, на сковороде разогреть растительное масло вместе с небольшим количеством сливочного масла. Добавить мелко нарезанный красный лук и измельченный чеснок, обжарить до прозрачности. Добавить натертую морковь, готовить еще несколько минут.
После этого добавить мелко нашинкованную капусту, посолить и поперчить. Обжаривать, пока капуста станет мягкой. Готовую овощную смесь немного охладить и добавить к фаршу, после чего все хорошо перемешать.
Из полученной массы сформировать котлеты. На сковороде разогреть масло и обжаривать котлеты с обеих сторон до румяной корочки.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой котлет и блюд из фарша на любой вкус
Рецепт домашних котлет из свинины — вкусные и сочные с корочкой.
Рецепт куриных котлет в духовке — вкусные, сочные, с хрустящей корочкой.
Как приготовить котлеты из кабачков, чтобы все ахнули, — рецепт.
