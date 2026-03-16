Главная Вкус Котлеты, которые съедаются быстрее, чем успевают остыть: рецепт

Котлеты, которые съедаются быстрее, чем успевают остыть: рецепт

Дата публикации 16 марта 2026 21:04
Котлеты и пюре. Фото: gospodynka.com.ua

Сочные, ароматные и очень нежные — эти котлеты легко могут стать любимым блюдом для всей семьи. Благодаря добавлению овощей они получаются особенно мягкими и имеют насыщенный домашний вкус. Готовятся просто, а результат приятно удивляет. Такие котлеты исчезают со стола буквально за несколько минут.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • фарш — 400 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • соль, черный перец — по вкусу;
  • итальянские травы — 1 ч. л.;
  • паприка — 1 ч. л.;
  • петрушка — 1 пучок;
  • красный лук — 1 шт.;
  • чеснок — 3 зуб;
  • морковь — 1 шт.;
  • капуста — 500 г;
  • растительное и сливочное масло — для обжаривания.

Способ приготовления

К фаршу добавить яйцо, соль, черный перец, итальянские травы, паприку и мелко нарезанную петрушку. Хорошо перемешать, на сковороде разогреть растительное масло вместе с небольшим количеством сливочного масла. Добавить мелко нарезанный красный лук и измельченный чеснок, обжарить до прозрачности. Добавить натертую морковь, готовить еще несколько минут.

Фарш и овощи. Фото: gospodynka.com.ua

После этого добавить мелко нашинкованную капусту, посолить и поперчить. Обжаривать, пока капуста станет мягкой. Готовую овощную смесь немного охладить и добавить к фаршу, после чего все хорошо перемешать.

Котлеты на сковороде. Фото: gospodynka.com.ua

Из полученной массы сформировать котлеты. На сковороде разогреть масло и обжаривать котлеты с обеих сторон до румяной корочки.

Марина Евтягина - Редактор
Марина Евтягина
