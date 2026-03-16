Котлети, які з'їдаються швидше, ніж встигають охолонути: рецепт

Котлети, які з’їдаються швидше, ніж встигають охолонути: рецепт

Дата публікації: 16 березня 2026 21:04
Котлети, які з’їдаються швидше, ніж встигають охолонути: рецепт
Котлети та пюре. Фото: gospodynka.com.ua

Соковиті, ароматні та дуже ніжні — ці котлети легко можуть стати улюбленою стравою для всієї родини. Завдяки додаванню овочів вони виходять особливо м’якими і мають насичений домашній смак. Готуються просто, а результат приємно дивує. Такі котлети зникають зі столу буквально за кілька хвилин.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • фарш — 400 г;
  • яйце — 1 шт.;
  • сіль, чорний перець — за смаком;
  • італійські трави — 1 ч. л.;
  • паприка — 1 ч. л.;
  • петрушка — 1 пучок;
  • червона цибуля — 1 шт.;
  • часник — 3 зуб.;
  • морква — 1 шт.;
  • капуста — 500 г;
  • олія та вершкове масло — для обсмажування.

Спосіб приготування

До фаршу додати яйце, сіль, чорний перець, італійські трави, паприку та дрібно нарізану петрушку. Добре перемішати. На сковорідці розігріти олію разом із невеликою кількістю вершкового масла. Додати дрібно нарізану червону цибулю та подрібнений часник, обсмажити до прозорості. Додати натерту моркву, готувати ще кілька хвилин.

рецепт смачних котлет
Фарш та овочі. Фото: gospodynka.com.ua

Після цього додати дрібно нашатковану капусту, посолити та поперчити. Обсмажувати, поки капуста стане м’якою. Готову овочеву суміш трохи охолодити та додати до фаршу, після чого все добре перемішати.

рецепт соковитих котлет
Котлети на пательні. Фото: gospodynka.com.ua

З отриманої маси сформувати котлети. На сковорідці розігріти олію та обсмажувати котлети з обох боків до рум’яної скоринки.

Марина Євтягіна - Редактор
Марина Євтягіна
