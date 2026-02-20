Королівські котлети під сирною шапочкою — соковитий рецепт на вечерю

"Королівські" котлети. Фото: gospodynka.com.ua

Якщо хочеться приготувати щось особливе зі звичайного фаршу, цей рецепт стане справжньою знахідкою. Рум’яні котлети під соковитою сирною шапочкою виглядають апетитно та смакують по-королівськи. Мінімум зусиль — і на столі ароматна вечеря, яка сподобається всій родині.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

фарш — 1 кг;

цибуля — 2 шт.;

часник — 2 зубчики;

хліб або панірувальні сухарі — 200 г;

сіль, перець — за смаком.

Для шапочки:

помідори — 500 г;

яйце — 1 шт.;

картопляний крохмаль — 2 ст. л.;

майонез — 3 ст. л.;

твердий сир — 150 г;

сіль, перець, часник — за смаком.

Спосіб приготування

Для основи можна використати будь-який фарш: курячий, свинячий або змішаний. До нього додайте подрібнену в блендері цибулю разом із часником, а також хліб чи панірувальні сухарі, попередньо замочені у воді. Приправте сіллю та перцем і ретельно вимішайте до м’якої однорідної консистенції.

Котлети з фаршу. Фото: gospodynka.com.ua

Сформуйте котлети вагою приблизно по 100–120 г. Вони мають бути середньої товщини, щоб залишитися соковитими після запікання. Викладіть їх на деко без додаткового жиру.

Котлети та начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Для шапочки наріжте помідори невеликими кубиками. Додайте яйце, крохмаль і майонез. Додайте натертий на дрібній тертці сир, приправте перцем і за бажанням трохи солі та часнику. Усе добре перемішайте до однорідності.

Готові котлети. Фото: gospodynka.com.ua

Отриману сирну масу викладіть зверху на кожну котлету, формуючи пишну "шапочку". Розподіляйте рівномірно, щоб начинка красиво покривала м’ясо. У деко влийте трохи води, щоб котлети залишилися ніжними, і поставте в розігріту до 180 °C духовку на 25–30 хвилин.

