Королівські котлети під сирною шапочкою — соковитий рецепт на вечерю

"Королівські" котлети під соковитою шапочкою — рецепт на вечерю
Якщо хочеться приготувати щось особливе зі звичайного фаршу, цей рецепт стане справжньою знахідкою. Рум’яні котлети під соковитою сирною шапочкою виглядають апетитно та смакують по-королівськи. Мінімум зусиль — і на столі ароматна вечеря, яка сподобається всій родині.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- фарш — 1 кг;
- цибуля — 2 шт.;
- часник — 2 зубчики;
- хліб або панірувальні сухарі — 200 г;
- сіль, перець — за смаком.
Для шапочки:
- помідори — 500 г;
- яйце — 1 шт.;
- картопляний крохмаль — 2 ст. л.;
- майонез — 3 ст. л.;
- твердий сир — 150 г;
- сіль, перець, часник — за смаком.
Спосіб приготування
Для основи можна використати будь-який фарш: курячий, свинячий або змішаний. До нього додайте подрібнену в блендері цибулю разом із часником, а також хліб чи панірувальні сухарі, попередньо замочені у воді. Приправте сіллю та перцем і ретельно вимішайте до м’якої однорідної консистенції.
Сформуйте котлети вагою приблизно по 100–120 г. Вони мають бути середньої товщини, щоб залишитися соковитими після запікання. Викладіть їх на деко без додаткового жиру.
Для шапочки наріжте помідори невеликими кубиками. Додайте яйце, крохмаль і майонез. Додайте натертий на дрібній тертці сир, приправте перцем і за бажанням трохи солі та часнику. Усе добре перемішайте до однорідності.
Отриману сирну масу викладіть зверху на кожну котлету, формуючи пишну "шапочку". Розподіляйте рівномірно, щоб начинка красиво покривала м’ясо. У деко влийте трохи води, щоб котлети залишилися ніжними, і поставте в розігріту до 180 °C духовку на 25–30 хвилин.
