Україна
Головна Смак "Королівські" котлети під соковитою шапочкою — рецепт на вечерю

"Королівські" котлети під соковитою шапочкою — рецепт на вечерю

Ua ru
Дата публікації: 20 лютого 2026 21:04
Королівські котлети під сирною шапочкою — соковитий рецепт на вечерю
"Королівські" котлети. Фото: gospodynka.com.ua

Якщо хочеться приготувати щось особливе зі звичайного фаршу, цей рецепт стане справжньою знахідкою. Рум’яні котлети під соковитою сирною шапочкою виглядають апетитно та смакують по-королівськи. Мінімум зусиль — і на столі ароматна вечеря, яка сподобається всій родині.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE

Вам знадобиться:

  • фарш — 1 кг;
  • цибуля — 2 шт.;
  • часник — 2 зубчики;
  • хліб або панірувальні сухарі — 200 г;
  • сіль, перець — за смаком.

Для шапочки:

  • помідори — 500 г;
  • яйце — 1 шт.;
  • картопляний крохмаль — 2 ст. л.;
  • майонез — 3 ст. л.;
  • твердий сир — 150 г;
  • сіль, перець, часник — за смаком.

Спосіб приготування

Для основи можна використати будь-який фарш: курячий, свинячий або змішаний. До нього додайте подрібнену в блендері цибулю разом із часником, а також хліб чи панірувальні сухарі, попередньо замочені у воді. Приправте сіллю та перцем і ретельно вимішайте до м’якої однорідної консистенції.

королівські котлети з фаршу під ніжною сирною шапочкою
Котлети з фаршу. Фото: gospodynka.com.ua

Сформуйте котлети вагою приблизно по 100–120 г. Вони мають бути середньої товщини, щоб залишитися соковитими після запікання. Викладіть їх на деко без додаткового жиру.

котлети з фаршу під ніжною сирною шапочкою
Котлети та начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Для шапочки наріжте помідори невеликими кубиками. Додайте яйце, крохмаль і майонез. Додайте натертий на дрібній тертці сир, приправте перцем і за бажанням трохи солі та часнику. Усе добре перемішайте до однорідності.

рецепт котлет з фаршу під ніжною сирною шапочкою
Готові котлети. Фото: gospodynka.com.ua

Отриману сирну масу викладіть зверху на кожну котлету, формуючи пишну "шапочку". Розподіляйте рівномірно, щоб начинка красиво покривала м’ясо. У деко влийте трохи води, щоб котлети залишилися ніжними, і поставте в розігріту до 180 °C духовку на 25–30 хвилин.

Вечеря рецепт котлети м'ясний фарш відбивні
Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
