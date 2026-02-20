Видео
Україна
Видео

Главная Вкус "Королевские" котлеты под сочной шапочкой — рецепт за 30 минут

"Королевские" котлеты под сочной шапочкой — рецепт за 30 минут

Ua ru
20 февраля 2026
Королевские котлеты под сырной шапочкой — сочный рецепт на ужин
"Королевские" котлеты. Фото: gospodynka.com.ua

Если хочется приготовить что-то особенное из обычного фарша, этот рецепт станет настоящей находкой. Румяные котлеты под сочной сырной шапочкой выглядят аппетитно и на вкус по-королевски.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • фарш — 1 кг;
  • лук — 2 шт.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • хлеб или панировочные сухари — 200 г;
  • соль, перец — по вкусу.

Для шапочки:

  • помидоры — 500 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • картофельный крахмал — 2 ст. л.;
  • майонез — 3 ст. л.;
  • твердый сыр — 150 г;
  • соль, перец, чеснок — по вкусу.

Способ приготовления

Для основы можно использовать любой фарш: куриный, свиной или смешанный. К нему добавьте измельченный в блендере лук вместе с чесноком, а также хлеб или панировочные сухари, предварительно замоченные в воде. Приправьте солью и перцем и тщательно вымешайте до мягкой однородной консистенции.

королівські котлети з фаршу під ніжною сирною шапочкою
Котлеты из фарша. Фото: gospodynka.com.ua

Сформируйте котлеты весом примерно по 100-120 г. Они должны быть средней толщины, чтобы остаться сочными после запекания. Выложите их на противень без дополнительного жира.

котлети з фаршу під ніжною сирною шапочкою
Котлеты и начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Для шапочки нарежьте помидоры небольшими кубиками. Добавьте яйцо, крахмал и майонез. Добавьте натертый на мелкой терке сыр, приправьте перцем и по желанию немного соли и чеснока. Все хорошо перемешайте до однородности.

рецепт котлет з фаршу під ніжною сирною шапочкою
Готовые котлеты. Фото: gospodynka.com.ua

Полученную сырную массу выложите сверху на каждую котлету, формируя пышную "шапочку". Распределяйте равномерно, чтобы начинка красиво покрывала мясо. В противень влейте немного воды, чтобы котлеты остались нежными, и поставьте в разогретую до 180 °C духовку на 25-30 минут.

Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
