Королевские котлеты под сырной шапочкой — сочный рецепт на ужин

"Королевские" котлеты под сочной шапочкой — рецепт за 30 минут
Если хочется приготовить что-то особенное из обычного фарша, этот рецепт станет настоящей находкой. Румяные котлеты под сочной сырной шапочкой выглядят аппетитно и на вкус по-королевски.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- фарш — 1 кг;
- лук — 2 шт.;
- чеснок — 2 зубчика;
- хлеб или панировочные сухари — 200 г;
- соль, перец — по вкусу.
Для шапочки:
- помидоры — 500 г;
- яйцо — 1 шт.;
- картофельный крахмал — 2 ст. л.;
- майонез — 3 ст. л.;
- твердый сыр — 150 г;
- соль, перец, чеснок — по вкусу.
Способ приготовления
Для основы можно использовать любой фарш: куриный, свиной или смешанный. К нему добавьте измельченный в блендере лук вместе с чесноком, а также хлеб или панировочные сухари, предварительно замоченные в воде. Приправьте солью и перцем и тщательно вымешайте до мягкой однородной консистенции.
Сформируйте котлеты весом примерно по 100-120 г. Они должны быть средней толщины, чтобы остаться сочными после запекания. Выложите их на противень без дополнительного жира.
Для шапочки нарежьте помидоры небольшими кубиками. Добавьте яйцо, крахмал и майонез. Добавьте натертый на мелкой терке сыр, приправьте перцем и по желанию немного соли и чеснока. Все хорошо перемешайте до однородности.
Полученную сырную массу выложите сверху на каждую котлету, формируя пышную "шапочку". Распределяйте равномерно, чтобы начинка красиво покрывала мясо. В противень влейте немного воды, чтобы котлеты остались нежными, и поставьте в разогретую до 180 °C духовку на 25-30 минут.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой котлет и блюд из фарша на любой вкус
Рецепт домашних котлет из свинины — вкусные и сочные с корочкой.
Рецепт куриных котлет в духовке — вкусные, сочные, с хрустящей корочкой.
Как приготовить котлеты из кабачков, чтобы все ахнули, — рецепт.
Вкусные рубленые котлеты из курицы на ужин — удачный рецепт с фото.
Очень вкусные котлеты из кабачков, как мясные — просто гениальный рецепт.
Читайте Новини.LIVE!