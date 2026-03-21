Новий рецепт лінивого сніданку за 15 хвилин: знадобиться 1 склянка борошна
Дата публікації: 21 березня 2026 05:04
Млинці з начинкою. Фото: gospodynka.com.ua
Якщо потрібно швидко приготувати щось смачне і ситне, цей рецепт стане справжнім порятунком. Ніжні млинці з соковитою курячою начинкою і тягучим сиром виходять дуже ароматними та насиченими. Поєднання овочів, спецій і соусу робить смак яскравим і незвичним.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- олія — 1 ст. л.;
- імбир і часник — 1 ч. л.;
- перець чилі — 2 шт.;
- болгарський перець — по 1 ст. л. (різних кольорів);
- кукурудза варена — 1 ст. л.;
- куряче м’ясо варене — 1 скл.;
- сіль — 1/2 ч. л.;
- пластівці чилі — 1/2 ч. л.;
- борошно — 1 ст. л.;
- молоко — 1/2 скл.;
- соєвий соус — 1 ч. л.;
- оцет — 1 ч. л.;
- майонез — 2 ч. л.;
- сир моцарела — за смаком.
Для млинців:
- борошно — 1 скл.;
- молоко — 1/4 скл.;
- яйце — 1 шт.;
- сіль — 1/2 ч. л.;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
- На сковороді обсмажити імбир, часник, чилі та овочі, додати куряче м’ясо, сіль і спеції.
- Додати борошно, перемішати, влити молоко, потім додати соєвий соус, оцет і майонез. Довести до густої кремової начинки.
- Змішати інгредієнти для млинців до однорідності та посмажити тонкі млинці.
- Викласти начинку і сир на край млинця, скласти та обсмажити з обох боків до рум’яності.
