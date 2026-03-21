Головна Смак Новий рецепт лінивого сніданку за 15 хвилин: знадобиться 1 склянка борошна

Новий рецепт лінивого сніданку за 15 хвилин: знадобиться 1 склянка борошна

Дата публікації: 21 березня 2026 05:04
Новий рецепт лінивого сніданку за 15 хвилин: знадобиться 1 склянка борошна
Млинці з начинкою. Фото: gospodynka.com.ua

Якщо потрібно швидко приготувати щось смачне і ситне, цей рецепт стане справжнім порятунком. Ніжні млинці з соковитою курячою начинкою і тягучим сиром виходять дуже ароматними та насиченими. Поєднання овочів, спецій і соусу робить смак яскравим і незвичним.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • олія — 1 ст. л.;
  • імбир і часник — 1 ч. л.;
  • перець чилі — 2 шт.;
  • болгарський перець — по 1 ст. л. (різних кольорів);
  • кукурудза варена — 1 ст. л.;
  • куряче м’ясо варене — 1 скл.;
  • сіль — 1/2 ч. л.;
  • пластівці чилі — 1/2 ч. л.;
  • борошно — 1 ст. л.;
  • молоко — 1/2 скл.;
  • соєвий соус — 1 ч. л.;
  • оцет — 1 ч. л.;
  • майонез — 2 ч. л.;
  • сир моцарела — за смаком.

Для млинців:

  • борошно — 1 скл.;
  • молоко — 1/4 скл.;
  • яйце — 1 шт.;
  • сіль — 1/2 ч. л.;
  • олія — для смаження.
рецепт млинців з начинкою
Млинець та начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. На сковороді обсмажити імбир, часник, чилі та овочі, додати куряче м’ясо, сіль і спеції. 
  2. Додати борошно, перемішати, влити молоко, потім додати соєвий соус, оцет і майонез. Довести до густої кремової начинки.
  3. Змішати інгредієнти для млинців до однорідності та посмажити тонкі млинці. 
  4. Викласти начинку і сир на край млинця, скласти та обсмажити з обох боків до рум’яності.

Сніданок рецепт ідея для сніданку тісто млинці
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
