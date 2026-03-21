Новий рецепт лінивого сніданку за 15 хвилин: знадобиться 1 склянка борошна

Млинці з начинкою. Фото: gospodynka.com.ua

Якщо потрібно швидко приготувати щось смачне і ситне, цей рецепт стане справжнім порятунком. Ніжні млинці з соковитою курячою начинкою і тягучим сиром виходять дуже ароматними та насиченими. Поєднання овочів, спецій і соусу робить смак яскравим і незвичним.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

олія — 1 ст. л.;

імбир і часник — 1 ч. л.;

перець чилі — 2 шт.;

болгарський перець — по 1 ст. л. (різних кольорів);

кукурудза варена — 1 ст. л.;

куряче м’ясо варене — 1 скл.;

сіль — 1/2 ч. л.;

пластівці чилі — 1/2 ч. л.;

борошно — 1 ст. л.;

молоко — 1/2 скл.;

соєвий соус — 1 ч. л.;

оцет — 1 ч. л.;

майонез — 2 ч. л.;

сир моцарела — за смаком.

Для млинців:

борошно — 1 скл.;

молоко — 1/4 скл.;

яйце — 1 шт.;

сіль — 1/2 ч. л.;

олія — для смаження.

Млинець та начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

На сковороді обсмажити імбир, часник, чилі та овочі, додати куряче м’ясо, сіль і спеції. Додати борошно, перемішати, влити молоко, потім додати соєвий соус, оцет і майонез. Довести до густої кремової начинки. Змішати інгредієнти для млинців до однорідності та посмажити тонкі млинці. Викласти начинку і сир на край млинця, скласти та обсмажити з обох боків до рум’яності.

