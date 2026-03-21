Новый рецепт ленивого завтрака за 15 минут: понадобится 1 стакан муки
Ua ru
Дата публикации 21 марта 2026 05:04
Блинчики с начинкой.
Если нужно быстро приготовить что-то вкусное и сытное, этот рецепт станет настоящим спасением. Нежные блинчики с сочной куриной начинкой и тягучим сыром получаются очень ароматными и насыщенными. Сочетание овощей, специй и соуса делает вкус ярким и необычным.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Читайте также:
Вам понадобится:
- масло — 1 ст. л.;
- имбирь и чеснок — 1 ч. л.;
- перец чили — 2 шт.;
- болгарский перец — по 1 ст. л. (разных цветов);
- кукуруза вареная — 1 ст. л.;
- куриное мясо вареное — 1 ст. л.;
- соль — 1/2 ч. л.;
- хлопья чили — 1/2 ч. л.;
- мука — 1 ст. л.;
- молоко — 1/2 ст. л.;
- соевый соус — 1 ч. л.;
- уксус — 1 ч. л.;
- майонез — 2 ч. л.;
- сыр моцарелла — по вкусу.
Для блинов:
- мука — 1 ст.;
- молоко — 1/4 ст.;
- яйцо — 1 шт.;
- соль — 1/2 ч. л.;
- масло — для жарки.
Способ приготовления
- На сковороде обжарить имбирь, чеснок, чили и овощи, добавить куриное мясо, соль и специи.
- Добавить муку, перемешать, влить молоко, затем добавить соевый соус, уксус и майонез. Довести до густой кремовой начинки.
- Смешать ингредиенты для блинов до однородности и пожарить тонкие блины.
- Выложить начинку и сыр на край блина, сложить и обжарить с обеих сторон до румяности.
Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день
Пышные пончики из 1 пачки творога без дрожжей
Ленивая пицца за 15 минут на завтрак — понадобится 3 тортилья.
Рецепт завтрака из картофеля — теперь №1 в списке пожеланий.
Читайте Новини.LIVE!
Реклама