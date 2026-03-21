Новый рецепт ленивого завтрака за 15 минут: понадобится 1 стакан муки

Блинчики с начинкой. Фото: gospodynka.com.ua

Если нужно быстро приготовить что-то вкусное и сытное, этот рецепт станет настоящим спасением. Нежные блинчики с сочной куриной начинкой и тягучим сыром получаются очень ароматными и насыщенными. Сочетание овощей, специй и соуса делает вкус ярким и необычным.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

масло — 1 ст. л.;

имбирь и чеснок — 1 ч. л.;

перец чили — 2 шт.;

болгарский перец — по 1 ст. л. (разных цветов);

кукуруза вареная — 1 ст. л.;

куриное мясо вареное — 1 ст. л.;

соль — 1/2 ч. л.;

хлопья чили — 1/2 ч. л.;

мука — 1 ст. л.;

молоко — 1/2 ст. л.;

соевый соус — 1 ч. л.;

уксус — 1 ч. л.;

майонез — 2 ч. л.;

сыр моцарелла — по вкусу.

Для блинов:

мука — 1 ст.;

молоко — 1/4 ст.;

яйцо — 1 шт.;

соль — 1/2 ч. л.;

масло — для жарки.

Блинчик и начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

На сковороде обжарить имбирь, чеснок, чили и овощи, добавить куриное мясо, соль и специи. Добавить муку, перемешать, влить молоко, затем добавить соевый соус, уксус и майонез. Довести до густой кремовой начинки. Смешать ингредиенты для блинов до однородности и пожарить тонкие блины. Выложить начинку и сыр на край блина, сложить и обжарить с обеих сторон до румяности.

