Україна
Новый рецепт ленивого завтрака за 15 минут: понадобится 1 стакан муки

Дата публикации 21 марта 2026 05:04
Блинчики с начинкой. Фото: gospodynka.com.ua

Если нужно быстро приготовить что-то вкусное и сытное, этот рецепт станет настоящим спасением. Нежные блинчики с сочной куриной начинкой и тягучим сыром получаются очень ароматными и насыщенными. Сочетание овощей, специй и соуса делает вкус ярким и необычным.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • масло — 1 ст. л.;
  • имбирь и чеснок — 1 ч. л.;
  • перец чили — 2 шт.;
  • болгарский перец — по 1 ст. л. (разных цветов);
  • кукуруза вареная — 1 ст. л.;
  • куриное мясо вареное — 1 ст. л.;
  • соль — 1/2 ч. л.;
  • хлопья чили — 1/2 ч. л.;
  • мука — 1 ст. л.;
  • молоко — 1/2 ст. л.;
  • соевый соус — 1 ч. л.;
  • уксус — 1 ч. л.;
  • майонез — 2 ч. л.;
  • сыр моцарелла — по вкусу.

Для блинов:

  • мука — 1 ст.;
  • молоко — 1/4 ст.;
  • яйцо — 1 шт.;
  • соль — 1/2 ч. л.;
  • масло — для жарки.
Блинчик и начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. На сковороде обжарить имбирь, чеснок, чили и овощи, добавить куриное мясо, соль и специи.
  2. Добавить муку, перемешать, влить молоко, затем добавить соевый соус, уксус и майонез. Довести до густой кремовой начинки.
  3. Смешать ингредиенты для блинов до однородности и пожарить тонкие блины.
  4. Выложить начинку и сыр на край блина, сложить и обжарить с обеих сторон до румяности.

Завтрак рецепт идея для завтрака тесто блины
