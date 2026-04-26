Головна Смак Новий рецепт оладок на сніданок за 10 хвилин: знадобиться 400 сиру

Новий рецепт оладок на сніданок за 10 хвилин: знадобиться 400 сиру

Дата публікації: 26 квітня 2026 05:04
Новий рецепт оладок на сніданок за 10 хвилин: знадобиться 400 г сиру
Оладки на сніданок. Фото: smachnenke.com.ua

Ці оладки — ідеальний варіант для швидкого та смачного сніданку. Вони виходять м’якими всередині та рум’яними зовні, з ніжним сирним смаком.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться: 

  • сир — 400 г;
  • сіль — 0,5 ч. л.;
  • цукор — 1,5 ст. л.;
  • ванільний цукор — 1 ч. л.;
  • яйця — 2 шт.;
  • манка — 3–4 ст. л.;
  • борошно — для панірування;
  • олія — для смаження.
рецепт оладок з сиру на сніданок
Приготування оладок. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування 

  1. Сир підготувати: за потреби перетерти або відтиснути зайву вологу.
  2. Змішати сир із яйцями, сіллю, цукром і ванільним цукром до однорідності.
  3. Додати манку, перемішати та залишити на 15–20 хвилин для набухання.
  4. Сформувати невеликі оладки, обваляти в борошні.
  5. Обсмажити на розігрітій сковороді до рум’яної скоринки з обох боків, потім довести до готовності під кришкою.

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
