Новий рецепт оладок на сніданок за 10 хвилин: знадобиться 400 г сиру

Оладки на сніданок. Фото: smachnenke.com.ua

Ці оладки — ідеальний варіант для швидкого та смачного сніданку. Вони виходять м’якими всередині та рум’яними зовні, з ніжним сирним смаком.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

сир — 400 г;

сіль — 0,5 ч. л.;

цукор — 1,5 ст. л.;

ванільний цукор — 1 ч. л.;

яйця — 2 шт.;

манка — 3–4 ст. л.;

борошно — для панірування;

олія — для смаження.

Приготування оладок. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Сир підготувати: за потреби перетерти або відтиснути зайву вологу. Змішати сир із яйцями, сіллю, цукром і ванільним цукром до однорідності. Додати манку, перемішати та залишити на 15–20 хвилин для набухання. Сформувати невеликі оладки, обваляти в борошні. Обсмажити на розігрітій сковороді до рум’яної скоринки з обох боків, потім довести до готовності під кришкою.

