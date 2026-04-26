Новий рецепт оладок на сніданок за 10 хвилин: знадобиться 400 г сиру

Новий рецепт оладок на сніданок за 10 хвилин: знадобиться 400 сиру
Дата публікації: 26 квітня 2026 05:04
Оладки на сніданок.
Ці оладки — ідеальний варіант для швидкого та смачного сніданку. Вони виходять м’якими всередині та рум’яними зовні, з ніжним сирним смаком.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- сир — 400 г;
- сіль — 0,5 ч. л.;
- цукор — 1,5 ст. л.;
- ванільний цукор — 1 ч. л.;
- яйця — 2 шт.;
- манка — 3–4 ст. л.;
- борошно — для панірування;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
- Сир підготувати: за потреби перетерти або відтиснути зайву вологу.
- Змішати сир із яйцями, сіллю, цукром і ванільним цукром до однорідності.
- Додати манку, перемішати та залишити на 15–20 хвилин для набухання.
- Сформувати невеликі оладки, обваляти в борошні.
- Обсмажити на розігрітій сковороді до рум’яної скоринки з обох боків, потім довести до готовності під кришкою.
