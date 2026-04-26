Новый рецепт оладий на завтрак за 10 минут: понадобится 400 творога

Дата публикации 26 апреля 2026 05:04
Новый рецепт оладий на завтрак за 10 минут: понадобится 400 г творога
Оладьи на завтрак. Фото: smachnenke.com.ua

Эти оладьи — идеальный вариант для быстрого и вкусного завтрака. Они получаются мягкими внутри и румяными снаружи, с нежным сырным вкусом.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • творог — 400 г;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • сахар — 1,5 ст. л.;
  • ванильный сахар — 1 ч. л.;
  • яйца — 2 шт.;
  • манка — 3-4 ст. л.;
  • мука — для панировки;
  • масло — для жарки.
рецепт оладок з сиру на сніданок
Приготовление оладий. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Творог подготовить: при необходимости перетереть или отжать лишнюю влагу.
  2. Смешать творог с яйцами, солью, сахаром и ванильным сахаром до однородности.
  3. Добавить манку, перемешать и оставить на 15-20 минут для набухания.
  4. Сформировать небольшие оладьи, обвалять в муке.
  5. Обжарить на разогретой сковороде до румяной корочки с обеих сторон, затем довести до готовности под крышкой.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
