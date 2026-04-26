Новый рецепт оладий на завтрак за 10 минут: понадобится 400 г творога

Новый рецепт оладий на завтрак за 10 минут: понадобится 400 творога
Дата публикации 26 апреля 2026 05:04
Оладьи на завтрак. Фото: smachnenke.com.ua
Эти оладьи — идеальный вариант для быстрого и вкусного завтрака. Они получаются мягкими внутри и румяными снаружи, с нежным сырным вкусом.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- творог — 400 г;
- соль — 0,5 ч. л.;
- сахар — 1,5 ст. л.;
- ванильный сахар — 1 ч. л.;
- яйца — 2 шт.;
- манка — 3-4 ст. л.;
- мука — для панировки;
- масло — для жарки.
Способ приготовления
- Творог подготовить: при необходимости перетереть или отжать лишнюю влагу.
- Смешать творог с яйцами, солью, сахаром и ванильным сахаром до однородности.
- Добавить манку, перемешать и оставить на 15-20 минут для набухания.
- Сформировать небольшие оладьи, обвалять в муке.
- Обжарить на разогретой сковороде до румяной корочки с обеих сторон, затем довести до готовности под крышкой.
Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день
Пышные пончики из 1 пачки творога без дрожжей
Ленивая пицца за 15 минут на завтрак — понадобится 3 тортилья.
Читайте также:
Рецепт завтрака из картофеля — теперь №1 в списке пожеланий.
