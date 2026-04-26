Новый рецепт оладий на завтрак за 10 минут: понадобится 400 г творога

Оладьи на завтрак. Фото: smachnenke.com.ua

Эти оладьи — идеальный вариант для быстрого и вкусного завтрака. Они получаются мягкими внутри и румяными снаружи, с нежным сырным вкусом.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

творог — 400 г;

соль — 0,5 ч. л.;

сахар — 1,5 ст. л.;

ванильный сахар — 1 ч. л.;

яйца — 2 шт.;

манка — 3-4 ст. л.;

мука — для панировки;

масло — для жарки.

Приготовление оладий. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Творог подготовить: при необходимости перетереть или отжать лишнюю влагу. Смешать творог с яйцами, солью, сахаром и ванильным сахаром до однородности. Добавить манку, перемешать и оставить на 15-20 минут для набухания. Сформировать небольшие оладьи, обвалять в муке. Обжарить на разогретой сковороде до румяной корочки с обеих сторон, затем довести до готовности под крышкой.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

Пышные пончики из 1 пачки творога без дрожжей

Ленивая пицца за 15 минут на завтрак — понадобится 3 тортилья.

Читайте также:

Рецепт завтрака из картофеля — теперь №1 в списке пожеланий.