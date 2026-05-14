Головна Смак Новий рецепт салату з крабовими паличками: знадобиться 1 забутий інгредієнт

Новий рецепт салату з крабовими паличками: знадобиться 1 забутий інгредієнт

Дата публікації: 14 травня 2026 21:44
Салат з крабовими паличками. Фото: кадр з відео

Звичайний салат із крабовими паличками вже нікого не дивує — але варто додати один інгредієнт, і смак змінюється повністю. Свіжий, трохи солодкуватий і дуже ніжний салат, який хочеться готувати знову і знову.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться: 

  • крабові палички — 200 г;
  • яйця варені — 3–4 шт.;
  • морська капуста — 350 г;
  • кукурудза консервована — 1/2 банки;
  • яблуко зелене — 1–2 шт.;
  • майонез — 4 ст. л.
Приготування салату. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

  1. Крабові палички нарізати невеликим кубиком і викласти в салатник. Додати нарізані варені яйця та консервовану кукурудзу.
  2. Морську капусту злегка віджати від зайвої рідини й додати до основи — саме вона дає "той самий" свіжий морський смак, який часто забувають у подібних салатах.
  3. Яблуко очистити (за бажанням) і нарізати кубиком, після чого одразу додати в салат, щоб воно не втратило колір і залишилося соковитим.
  4. Заправити майонезом і акуратно перемішати до рівномірного поєднання смаків. Дати постояти кілька хвилин перед подачею. 

Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
