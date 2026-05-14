Новий рецепт салату з крабовими паличками: знадобиться 1 забутий інгредієнт

Салат з крабовими паличками. Фото: кадр з відео

Звичайний салат із крабовими паличками вже нікого не дивує — але варто додати один інгредієнт, і смак змінюється повністю. Свіжий, трохи солодкуватий і дуже ніжний салат, який хочеться готувати знову і знову.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

крабові палички — 200 г;

яйця варені — 3–4 шт.;

морська капуста — 350 г;

кукурудза консервована — 1/2 банки;

яблуко зелене — 1–2 шт.;

майонез — 4 ст. л.

Приготування салату. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Крабові палички нарізати невеликим кубиком і викласти в салатник. Додати нарізані варені яйця та консервовану кукурудзу. Морську капусту злегка віджати від зайвої рідини й додати до основи — саме вона дає "той самий" свіжий морський смак, який часто забувають у подібних салатах. Яблуко очистити (за бажанням) і нарізати кубиком, після чого одразу додати в салат, щоб воно не втратило колір і залишилося соковитим. Заправити майонезом і акуратно перемішати до рівномірного поєднання смаків. Дати постояти кілька хвилин перед подачею.

