Новый рецепт салата с крабовыми палочками: понадобится 1 забытый ингредиент

Салат с крабовыми палочками. Фото: кадр из видео

Обычный салат с крабовыми палочками уже никого не удивляет — но стоит добавить один ингредиент, и вкус меняется полностью. Свежий, немного сладковатый и очень нежный салат, который хочется готовить снова и снова.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

крабовые палочки — 200 г;

яйца вареные — 3-4 шт.;

морская капуста — 350 г;

кукуруза консервированная — 1/2 банки;

яблоко зеленое — 1-2 шт.;

майонез — 4 ст. л.

Приготовление салата. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Крабовые палочки нарезать небольшим кубиком и выложить в салатник. Добавить нарезанные вареные яйца и консервированную кукурузу. Морскую капусту слегка отжать от лишней жидкости и добавить к основе — именно она дает "тот самый" свежий морской вкус, который часто забывают в подобных салатах. Яблоко очистить (по желанию) и нарезать кубиком, после чего сразу добавить в салат, чтобы оно не потеряло цвет и осталось сочным. Заправить майонезом и аккуратно перемешать до равномерного сочетания вкусов. Дать постоять несколько минут перед подачей.

