Главная Вкус Новый рецепт салата с крабовыми палочками: понадобится 1 забытый ингредиент

Новый рецепт салата с крабовыми палочками: понадобится 1 забытый ингредиент

Дата публикации 14 мая 2026 21:44
Салат с крабовыми палочками. Фото: кадр из видео

Обычный салат с крабовыми палочками уже никого не удивляет — но стоит добавить один ингредиент, и вкус меняется полностью. Свежий, немного сладковатый и очень нежный салат, который хочется готовить снова и снова.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • крабовые палочки — 200 г;
  • яйца вареные — 3-4 шт.;
  • морская капуста — 350 г;
  • кукуруза консервированная — 1/2 банки;
  • яблоко зеленое — 1-2 шт.;
  • майонез — 4 ст. л.
Приготовление салата. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Крабовые палочки нарезать небольшим кубиком и выложить в салатник. Добавить нарезанные вареные яйца и консервированную кукурузу.
  2. Морскую капусту слегка отжать от лишней жидкости и добавить к основе — именно она дает "тот самый" свежий морской вкус, который часто забывают в подобных салатах.
  3. Яблоко очистить (по желанию) и нарезать кубиком, после чего сразу добавить в салат, чтобы оно не потеряло цвет и осталось сочным.
  4. Заправить майонезом и аккуратно перемешать до равномерного сочетания вкусов. Дать постоять несколько минут перед подачей.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
