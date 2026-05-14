Новый рецепт салата с крабовыми палочками: понадобится 1 забытый ингредиент
Дата публикации 14 мая 2026 21:44
Салат с крабовыми палочками. Фото: кадр из видео
Обычный салат с крабовыми палочками уже никого не удивляет — но стоит добавить один ингредиент, и вкус меняется полностью. Свежий, немного сладковатый и очень нежный салат, который хочется готовить снова и снова.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- крабовые палочки — 200 г;
- яйца вареные — 3-4 шт.;
- морская капуста — 350 г;
- кукуруза консервированная — 1/2 банки;
- яблоко зеленое — 1-2 шт.;
- майонез — 4 ст. л.
Способ приготовления
- Крабовые палочки нарезать небольшим кубиком и выложить в салатник. Добавить нарезанные вареные яйца и консервированную кукурузу.
- Морскую капусту слегка отжать от лишней жидкости и добавить к основе — именно она дает "тот самый" свежий морской вкус, который часто забывают в подобных салатах.
- Яблоко очистить (по желанию) и нарезать кубиком, после чего сразу добавить в салат, чтобы оно не потеряло цвет и осталось сочным.
- Заправить майонезом и аккуратно перемешать до равномерного сочетания вкусов. Дать постоять несколько минут перед подачей.
