Главная Вкус Новый салат с крабовыми палочками: рецепт с вкусным сочетанием

Дата публикации 12 мая 2026 21:44
Салат с крабовыми палочками. Фото: smakuiemo.com.ua

Этот салат с крабовыми палочками приятно удивляет необычным сочетанием ингредиентов и очень нежным вкусом. Свежий огурец добавляет хрусткости, копченый сыр — насыщенного аромата, а морковь с чесноком делает блюдо более ярким и пикантным. Особенно эффектно салат выглядит в прозрачной салатнице, где видно все цветные слои. Такой рецепт прекрасно подойдет как для праздничного стола, так и для семейного ужина.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • крабовые палочки — 200 г;
  • огурец свежий — 1 шт.;
  • копченый колбасный сыр — 150 г;
  • яйца — 3-4 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • майонез — по вкусу;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • соль — щепотка;
  • зелень — для украшения.
рецепт салату з крабовими паличками
Способ приготовления

  1. Крабовые палочки нарезать кубиками и выложить первым слоем.
  2. Огурец мелко нарезать и распределить сверху без майонеза, чтобы салат оставался свежим и хрустящим.
  3. Морковь натереть на мелкой терке, смешать с майонезом, солью и измельченным чесноком, после чего выложить следующим слоем. Сверху добавить тертый копченый сыр.
  4. Яйца разделить на белки и желтки. Сначала натереть желтки, а сверху — белки.
  5. Перед подачей украсить зеленью и оставить салат в холодильнике на несколько часов, чтобы слои хорошо пропитались.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
