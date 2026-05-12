Новый салат с крабовыми палочками: рецепт с вкусным сочетанием
Этот салат с крабовыми палочками приятно удивляет необычным сочетанием ингредиентов и очень нежным вкусом. Свежий огурец добавляет хрусткости, копченый сыр — насыщенного аромата, а морковь с чесноком делает блюдо более ярким и пикантным. Особенно эффектно салат выглядит в прозрачной салатнице, где видно все цветные слои. Такой рецепт прекрасно подойдет как для праздничного стола, так и для семейного ужина.
Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- крабовые палочки — 200 г;
- огурец свежий — 1 шт.;
- копченый колбасный сыр — 150 г;
- яйца — 3-4 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- майонез — по вкусу;
- чеснок — 2 зубчика;
- соль — щепотка;
- зелень — для украшения.
Способ приготовления
- Крабовые палочки нарезать кубиками и выложить первым слоем.
- Огурец мелко нарезать и распределить сверху без майонеза, чтобы салат оставался свежим и хрустящим.
- Морковь натереть на мелкой терке, смешать с майонезом, солью и измельченным чесноком, после чего выложить следующим слоем. Сверху добавить тертый копченый сыр.
- Яйца разделить на белки и желтки. Сначала натереть желтки, а сверху — белки.
- Перед подачей украсить зеленью и оставить салат в холодильнике на несколько часов, чтобы слои хорошо пропитались.
