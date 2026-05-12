Новый салат с крабовыми палочками: рецепт с вкусным сочетанием

Салат с крабовыми палочками. Фото: smakuiemo.com.ua

Этот салат с крабовыми палочками приятно удивляет необычным сочетанием ингредиентов и очень нежным вкусом. Свежий огурец добавляет хрусткости, копченый сыр — насыщенного аромата, а морковь с чесноком делает блюдо более ярким и пикантным. Особенно эффектно салат выглядит в прозрачной салатнице, где видно все цветные слои. Такой рецепт прекрасно подойдет как для праздничного стола, так и для семейного ужина.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

крабовые палочки — 200 г;

огурец свежий — 1 шт.;

копченый колбасный сыр — 150 г;

яйца — 3-4 шт.;

морковь — 1 шт.;

майонез — по вкусу;

чеснок — 2 зубчика;

соль — щепотка;

зелень — для украшения.

Способ приготовления

Крабовые палочки нарезать кубиками и выложить первым слоем. Огурец мелко нарезать и распределить сверху без майонеза, чтобы салат оставался свежим и хрустящим. Морковь натереть на мелкой терке, смешать с майонезом, солью и измельченным чесноком, после чего выложить следующим слоем. Сверху добавить тертый копченый сыр. Яйца разделить на белки и желтки. Сначала натереть желтки, а сверху — белки. Перед подачей украсить зеленью и оставить салат в холодильнике на несколько часов, чтобы слои хорошо пропитались.

