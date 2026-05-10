Салат с крабовыми палочками и кукурузой: тот самый популярный рецепт

Салат с крабовыми палочками. Фото: smachnenke.com.ua

Этот салат с крабовыми палочками давно стал настоящей классикой, которую любят за простоту и нежный вкус. Сочетание кукурузы, яиц и сыра делает его сытным, а хрустящие сухарики добавляют особую изюминку. Готовится быстро, выглядит аппетитно и отлично подходит как для будней, так и для праздничного стола.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

крабовые палочки — 200 г;

кукуруза консервированная — 250 г;

яйца вареные — 4 шт.;

сыр твердый — 50 г;

сметана — 2 ст. л.;

майонез — 2 ст. л.;

соль — по вкусу;

перец черный молотый — по вкусу;

сумах — по вкусу;

сухарики — по желанию.

Приготовление салата. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Крабовые палочки нарезать небольшими кусочками. Вареные яйца измельчить и добавить вместе с консервированной кукурузой и тертым сыром. Для заправки смешать сметану, майонез, соль, перец и немного сумаха. Заправить салат и хорошо перемешать. По желанию приготовить домашние сухарики: нарезать хлеб кубиками и обжарить на сковороде с небольшим количеством масла, добавив сушеный чеснок и паприку. Перед подачей посыпать салат сухариками.

