Салат с крабовыми палочками и кукурузой: тот самый популярный рецепт
Дата публикации 10 мая 2026 13:04
Салат с крабовыми палочками.
Этот салат с крабовыми палочками давно стал настоящей классикой, которую любят за простоту и нежный вкус. Сочетание кукурузы, яиц и сыра делает его сытным, а хрустящие сухарики добавляют особую изюминку. Готовится быстро, выглядит аппетитно и отлично подходит как для будней, так и для праздничного стола.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- крабовые палочки — 200 г;
- кукуруза консервированная — 250 г;
- яйца вареные — 4 шт.;
- сыр твердый — 50 г;
- сметана — 2 ст. л.;
- майонез — 2 ст. л.;
- соль — по вкусу;
- перец черный молотый — по вкусу;
- сумах — по вкусу;
- сухарики — по желанию.
Способ приготовления
- Крабовые палочки нарезать небольшими кусочками.
- Вареные яйца измельчить и добавить вместе с консервированной кукурузой и тертым сыром.
- Для заправки смешать сметану, майонез, соль, перец и немного сумаха. Заправить салат и хорошо перемешать.
- По желанию приготовить домашние сухарики: нарезать хлеб кубиками и обжарить на сковороде с небольшим количеством масла, добавив сушеный чеснок и паприку. Перед подачей посыпать салат сухариками.
