Салат с крабовыми палочками и кукурузой: тот самый популярный рецепт

Дата публикации 10 мая 2026 13:04
Салат с крабовыми палочками. Фото: smachnenke.com.ua

Этот салат с крабовыми палочками давно стал настоящей классикой, которую любят за простоту и нежный вкус. Сочетание кукурузы, яиц и сыра делает его сытным, а хрустящие сухарики добавляют особую изюминку. Готовится быстро, выглядит аппетитно и отлично подходит как для будней, так и для праздничного стола.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • крабовые палочки — 200 г;
  • кукуруза консервированная — 250 г;
  • яйца вареные — 4 шт.;
  • сыр твердый — 50 г;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • майонез — 2 ст. л.;
  • соль — по вкусу;
  • перец черный молотый — по вкусу;
  • сумах — по вкусу;
  • сухарики — по желанию.
Приготовление салата. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Крабовые палочки нарезать небольшими кусочками.
  2. Вареные яйца измельчить и добавить вместе с консервированной кукурузой и тертым сыром.
  3. Для заправки смешать сметану, майонез, соль, перец и немного сумаха. Заправить салат и хорошо перемешать.
  4. По желанию приготовить домашние сухарики: нарезать хлеб кубиками и обжарить на сковороде с небольшим количеством масла, добавив сушеный чеснок и паприку. Перед подачей посыпать салат сухариками.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
