Салат з крабовими паличками та кукурудзою: той самий популярний рецепт

Салат з крабовими паличками та кукурудзою: той самий популярний рецепт

Дата публікації: 10 травня 2026 13:04
Салат з крабовими паличками. Фото: smachnenke.com.ua

Цей салат із крабовими паличками давно став справжньою класикою, яку люблять за простоту та ніжний смак. Поєднання кукурудзи, яєць і сиру робить його ситним, а хрусткі сухарики додають особливу родзинку. Готується швидко, виглядає апетитно й чудово підходить як для буднів, так і для святкового столу.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • крабові палички — 200 г;
  • кукурудза консервована — 250 г;
  • яйця варені — 4 шт.;
  • сир твердий — 50 г;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • майонез — 2 ст. л.;
  • сіль — за смаком;
  • перець чорний мелений — за смаком;
  • сумах — за смаком;
  • сухарики — за бажанням.
рецепт салату з крабовими паличками
Приготування салату. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Крабові палички нарізати невеликими шматочками.
  2. Варені яйця подрібнити та додати разом із консервованою кукурудзою і тертим сиром.
  3. Для заправки змішати сметану, майонез, сіль, перець і трохи сумаху. Заправити салат і добре перемішати.
  4. За бажанням приготувати домашні сухарики: нарізати хліб кубиками та обсмажити на сковороді з невеликою кількістю олії, додавши сушений часник і паприку. Перед подачею посипати салат сухариками. 

Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
