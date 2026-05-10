Салат з крабовими паличками та кукурудзою: той самий популярний рецепт
Дата публікації: 10 травня 2026 13:04
Цей салат із крабовими паличками давно став справжньою класикою, яку люблять за простоту та ніжний смак. Поєднання кукурудзи, яєць і сиру робить його ситним, а хрусткі сухарики додають особливу родзинку. Готується швидко, виглядає апетитно й чудово підходить як для буднів, так і для святкового столу.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- крабові палички — 200 г;
- кукурудза консервована — 250 г;
- яйця варені — 4 шт.;
- сир твердий — 50 г;
- сметана — 2 ст. л.;
- майонез — 2 ст. л.;
- сіль — за смаком;
- перець чорний мелений — за смаком;
- сумах — за смаком;
- сухарики — за бажанням.
Спосіб приготування
- Крабові палички нарізати невеликими шматочками.
- Варені яйця подрібнити та додати разом із консервованою кукурудзою і тертим сиром.
- Для заправки змішати сметану, майонез, сіль, перець і трохи сумаху. Заправити салат і добре перемішати.
- За бажанням приготувати домашні сухарики: нарізати хліб кубиками та обсмажити на сковороді з невеликою кількістю олії, додавши сушений часник і паприку. Перед подачею посипати салат сухариками.
