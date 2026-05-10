Салат з крабовими паличками та кукурудзою: той самий популярний рецепт

Салат з крабовими паличками. Фото: smachnenke.com.ua

Цей салат із крабовими паличками давно став справжньою класикою, яку люблять за простоту та ніжний смак. Поєднання кукурудзи, яєць і сиру робить його ситним, а хрусткі сухарики додають особливу родзинку. Готується швидко, виглядає апетитно й чудово підходить як для буднів, так і для святкового столу.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

крабові палички — 200 г;

кукурудза консервована — 250 г;

яйця варені — 4 шт.;

сир твердий — 50 г;

сметана — 2 ст. л.;

майонез — 2 ст. л.;

сіль — за смаком;

перець чорний мелений — за смаком;

сумах — за смаком;

сухарики — за бажанням.

Приготування салату. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Крабові палички нарізати невеликими шматочками. Варені яйця подрібнити та додати разом із консервованою кукурудзою і тертим сиром. Для заправки змішати сметану, майонез, сіль, перець і трохи сумаху. Заправити салат і добре перемішати. За бажанням приготувати домашні сухарики: нарізати хліб кубиками та обсмажити на сковороді з невеликою кількістю олії, додавши сушений часник і паприку. Перед подачею посипати салат сухариками.

