Новий салат з крабовими паличками: рецепт зі смачним поєднанням
Цей салат із крабовими паличками приємно дивує незвичним поєднанням інгредієнтів і дуже ніжним смаком. Свіжий огірок додає хрумкості, копчений сир — насиченого аромату, а морква з часником робить страву більш яскравою та пікантною. Особливо ефектно салат виглядає у прозорій салатниці, де видно всі кольорові шари. Такий рецепт чудово підійде як для святкового столу, так і для сімейної вечері.
Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- крабові палички — 200 г;
- огірок свіжий — 1 шт.;
- копчений ковбасний сир — 150 г;
- яйця — 3–4 шт.;
- морква — 1 шт.;
- майонез — за смаком;
- часник — 2 зубчики;
- сіль — дрібка;
- зелень — для прикраси.
Спосіб приготування
- Крабові палички нарізати кубиками та викласти першим шаром.
- Огірок дрібно нарізати й розподілити зверху без майонезу, щоб салат залишався свіжим і хрустким.
- Моркву натерти на дрібній тертці, змішати з майонезом, сіллю та подрібненим часником, після чого викласти наступним шаром. Зверху додати тертий копчений сир.
- Яйця розділити на білки та жовтки. Спочатку натерти жовтки, а зверху — білки.
- Перед подачею прикрасити зеленню та залишити салат у холодильнику на кілька годин, щоб шари добре просочилися.
