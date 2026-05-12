Новий салат з крабовими паличками: рецепт зі смачним поєднанням

Салат з крабовими паличками. Фото: smakuiemo.com.ua

Цей салат із крабовими паличками приємно дивує незвичним поєднанням інгредієнтів і дуже ніжним смаком. Свіжий огірок додає хрумкості, копчений сир — насиченого аромату, а морква з часником робить страву більш яскравою та пікантною. Особливо ефектно салат виглядає у прозорій салатниці, де видно всі кольорові шари. Такий рецепт чудово підійде як для святкового столу, так і для сімейної вечері.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

крабові палички — 200 г;

огірок свіжий — 1 шт.;

копчений ковбасний сир — 150 г;

яйця — 3–4 шт.;

морква — 1 шт.;

майонез — за смаком;

часник — 2 зубчики;

сіль — дрібка;

зелень — для прикраси.

Спосіб приготування

Крабові палички нарізати кубиками та викласти першим шаром. Огірок дрібно нарізати й розподілити зверху без майонезу, щоб салат залишався свіжим і хрустким. Моркву натерти на дрібній тертці, змішати з майонезом, сіллю та подрібненим часником, після чого викласти наступним шаром. Зверху додати тертий копчений сир. Яйця розділити на білки та жовтки. Спочатку натерти жовтки, а зверху — білки. Перед подачею прикрасити зеленню та залишити салат у холодильнику на кілька годин, щоб шари добре просочилися.

