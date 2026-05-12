Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервГламуркухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Новий салат з крабовими паличками: рецепт зі смачним поєднанням

Новий салат з крабовими паличками: рецепт зі смачним поєднанням

Ua ru
Дата публікації: 12 травня 2026 21:44
Новий салат з крабовими паличками: рецепт зі смачним поєднанням
Салат з крабовими паличками. Фото: smakuiemo.com.ua

Цей салат із крабовими паличками приємно дивує незвичним поєднанням інгредієнтів і дуже ніжним смаком. Свіжий огірок додає хрумкості, копчений сир — насиченого аромату, а морква з часником робить страву більш яскравою та пікантною. Особливо ефектно салат виглядає у прозорій салатниці, де видно всі кольорові шари. Такий рецепт чудово підійде як для святкового столу, так і для сімейної вечері.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • крабові палички — 200 г;
  • огірок свіжий — 1 шт.;
  • копчений ковбасний сир — 150 г;
  • яйця — 3–4 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • майонез — за смаком;
  • часник — 2 зубчики;
  • сіль — дрібка;
  • зелень — для прикраси.
рецепт салату з крабовими паличками
Салат з крабовими паличками. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

  1. Крабові палички нарізати кубиками та викласти першим шаром.
  2. Огірок дрібно нарізати й розподілити зверху без майонезу, щоб салат залишався свіжим і хрустким.
  3. Моркву натерти на дрібній тертці, змішати з майонезом, сіллю та подрібненим часником, після чого викласти наступним шаром. Зверху додати тертий копчений сир.
  4. Яйця розділити на білки та жовтки. Спочатку натерти жовтки, а зверху — білки.
  5. Перед подачею прикрасити зеленню та залишити салат у холодильнику на кілька годин, щоб шари добре просочилися.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів

Легкий салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти. 

Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі". 

Читайте також:

Смачний салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє".

салат рецепт крабові палички
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації