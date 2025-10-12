Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Новий рецепт скумбрій в духовці — перевірений смачний рецепт

Новий рецепт скумбрій в духовці — перевірений смачний рецепт

Ua ru
Дата публікації: 12 жовтня 2025 01:04
Новий рецепт скумбрії в духовці — соковита риба з ароматом цитрусових
Дві скумбрії. Фото: gospodynka.com.ua

Цей рецепт скумбрії — справжнє відкриття для тих, хто любить легкі, ароматні страви. Поєднання цитрусових соків, спецій та ніжного філе робить рибу особливо соковитою й смачною. Готується просто, без складних інгредієнтів, але результат — ресторанного рівня. Ідеальний варіант для швидкої вечері або святкового столу.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • скумбрія — 2 шт.;
  • сіль, чорний мелений перець — до свого смаку;
  • сухий часник — до свого смаку;
  • орегано — до свого смаку;
  • яблучний оцет — 2 ст. л.;
  • лимон — 1 шт.;
  • апельсин — 1 шт.;
  • розмарин сушений — до свого смаку;
  • мелена паприка — до свого смаку;
  • олія — до свого смаку.

Спосіб приготування

Ретельно почистити скумбрію, зрізати голову та хвіст. Зробити по кілька надрізів з обох боків. Посолити, поперчити, додати сухий часник і орегано. Полити яблучним оцтом і невеликою кількістю олії, ретельно втерти спеції в рибу руками. Залишити маринуватись на 15–20 хвилин при кімнатній температурі.

як приготувати скумбрію
Риба в спеціях. Фото: gospodynka.com.ua

Форму для запікання застелити пергаментом і викласти скумбрію. Лимон та апельсин нарізати тонкими дольками. Укласти частину цитрусів у черевце риби, а решту в надрізи на поверхні.

рецепт скумбрії в духовці
Скумбрія з лимоном. Фото: gospodynka.com.ua

У невеликій мисці змішати розмарин, паприку й трохи олії, отриманою сумішшю змастити скумбрію зверху. Запікати при температурі 180°C протягом 25–30 хвилин, доки риба не стане золотистою й ароматною.

простий рецепт скумбрії в духовці
Риба з лимоном. Фото: gospodynka.com.ua

Після запікання викласти скумбрію на тарілку, прикрасити свіжими дольками лимона або зеленню. Страва виходить соковита всередині, з ніжною скоринкою і приємним цитрусовим ароматом, який чудово підкреслює смак риби.

Раніше ми публікували лайфхак від Клопотенка, у чому вимочити оселедець, щоб риба отримала унікальний смак та аромат.

Також писали, як приготувати найсмачнішу скумбрію пряного соління за дві години.

Ще ми розповідали, як почистити оселедець швидко та без кісток за одну хвилину — перевірено роками.

Вечеря риба рецепт скумбрія духовка
Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації