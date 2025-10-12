Новий рецепт скумбрії в духовці — соковита риба з ароматом цитрусових

Дві скумбрії. Фото: gospodynka.com.ua

Цей рецепт скумбрії — справжнє відкриття для тих, хто любить легкі, ароматні страви. Поєднання цитрусових соків, спецій та ніжного філе робить рибу особливо соковитою й смачною. Готується просто, без складних інгредієнтів, але результат — ресторанного рівня. Ідеальний варіант для швидкої вечері або святкового столу.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

скумбрія — 2 шт.;

сіль, чорний мелений перець — до свого смаку;

сухий часник — до свого смаку;

орегано — до свого смаку;

яблучний оцет — 2 ст. л.;

лимон — 1 шт.;

апельсин — 1 шт.;

розмарин сушений — до свого смаку;

мелена паприка — до свого смаку;

олія — до свого смаку.

Спосіб приготування

Ретельно почистити скумбрію, зрізати голову та хвіст. Зробити по кілька надрізів з обох боків. Посолити, поперчити, додати сухий часник і орегано. Полити яблучним оцтом і невеликою кількістю олії, ретельно втерти спеції в рибу руками. Залишити маринуватись на 15–20 хвилин при кімнатній температурі.

Риба в спеціях. Фото: gospodynka.com.ua

Форму для запікання застелити пергаментом і викласти скумбрію. Лимон та апельсин нарізати тонкими дольками. Укласти частину цитрусів у черевце риби, а решту в надрізи на поверхні.

Скумбрія з лимоном. Фото: gospodynka.com.ua

У невеликій мисці змішати розмарин, паприку й трохи олії, отриманою сумішшю змастити скумбрію зверху. Запікати при температурі 180°C протягом 25–30 хвилин, доки риба не стане золотистою й ароматною.

Риба з лимоном. Фото: gospodynka.com.ua

Після запікання викласти скумбрію на тарілку, прикрасити свіжими дольками лимона або зеленню. Страва виходить соковита всередині, з ніжною скоринкою і приємним цитрусовим ароматом, який чудово підкреслює смак риби.

