Провісний оселедець за добу — домашній рецепт швидкого посолу, смачніше ніж у магазині

Оселедець з цибулею. Фото: smakuiemo.com.ua

Цей рецепт оселедця — справжня знахідка для поціновувачів домашніх страв. Без хімії, без консервантів — лише риба, спеції й добрий настрій. Уже за добу ви отримаєте ідеальний оселедець: пружний, ароматний, із приємною солоністю. У поєднанні з маринованою цибулею та чорним хлібом це класика, яку хочеться готувати знову і знову.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

оселедець — 1 кг (2 середні рибини);

сіль — 35 г;

цукор — 15 г;

чорний перець мелений — 1 ч. л.;

коріандр мелений — 1 ч. л.

Для маринаду для цибулі:

вода холодна — 400 мл.;

сіль — 1 ч. л.;

цукор — 1 ст. л.;

оцет — 3 ст. л.;

чорний перець мелений — 0,5 ч. л.;

кріп свіжий або сушений — до свого смаку.

Спосіб приготування

Очистити оселедець, видалити нутрощі, голову та плавники. Ретельно промити та розділити на два філе, прибравши кістки.

Підготовка оселедця. Фото: smakuiemo.com.ua

У невеликій мисці змішати сіль, цукор, чорний перець і коріандр — це ароматна суміш для засолювання. Добре натерти нею філе риби з обох боків.

Оселедець та сіль. Фото: smakuiemo.com.ua

Викласти оселедець у ємність із кришкою або накрити харчовою плівкою. Поставити під невеликий нахил у холодильник на 6–8 годин, щоб стікала зайва рідина. Потім дістати рибу, промокнути паперовими рушниками.

Оселедць та спеції. Фото: smakuiemo.com.ua

Для найкращого ефекту підвісьте філе оселедця на шпажки або решітку і залиште в холодильнику ще на 24 години. За цей час риба злегка підсохне, стане пружною та ароматною.

Шматочки оселедця. Фото: smakuiemo.com.ua

Поки оселедець доходить, приготуйте маринад для цибулі. У мисці змішайте холодну воду, сіль, цукор, оцет, перець і кріп. Наріжте цибулю тонкими кільцями та залийте маринадом. Залиште настоюватися на 30–40 хвилин.

Оселедець на тарілці. Фото: smakuiemo.com.ua

Подавайте оселедець із маринованою цибулею, шматочком чорного хліба та картоплею — смак вийде саме такий, як колись у дитинстві. Риба виходить ніжна, з виразним ароматом спецій, а цибуля додає легкої пікантності.

