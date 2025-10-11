Відео
Головна Смак Провісний оселедець за добу — рецепт, смачніше ніж в магазині

Провісний оселедець за добу — рецепт, смачніше ніж в магазині

Ua ru
Дата публікації: 11 жовтня 2025 01:00
Провісний оселедець за добу — домашній рецепт швидкого посолу, смачніше ніж у магазині
Оселедець з цибулею. Фото: smakuiemo.com.ua

Цей рецепт оселедця — справжня знахідка для поціновувачів домашніх страв. Без хімії, без консервантів — лише риба, спеції й добрий настрій. Уже за добу ви отримаєте ідеальний оселедець: пружний, ароматний, із приємною солоністю. У поєднанні з маринованою цибулею та чорним хлібом це класика, яку хочеться готувати знову і знову.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Вам знадобиться:

  • оселедець — 1 кг (2 середні рибини);
  • сіль — 35 г;
  • цукор — 15 г;
  • чорний перець мелений — 1 ч. л.;
  • коріандр мелений — 1 ч. л.

Для маринаду для цибулі:

  • вода холодна — 400 мл.;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • цукор — 1 ст. л.;
  • оцет — 3 ст. л.;
  • чорний перець мелений — 0,5 ч. л.;
  • кріп свіжий або сушений — до свого смаку.

Спосіб приготування

Очистити оселедець, видалити нутрощі, голову та плавники. Ретельно промити та розділити на два філе, прибравши кістки.

рецепт полу оселедця
Підготовка оселедця. Фото: smakuiemo.com.ua

У невеликій мисці змішати сіль, цукор, чорний перець і коріандр — це ароматна суміш для засолювання. Добре натерти нею філе риби з обох боків.

рецепт маринованого оселедця
Оселедець та сіль. Фото: smakuiemo.com.ua

Викласти оселедець у ємність із кришкою або накрити харчовою плівкою. Поставити під невеликий нахил у холодильник на 6–8 годин, щоб стікала зайва рідина. Потім дістати рибу, промокнути паперовими рушниками.

солоний оселедець
Оселедць та спеції. Фото: smakuiemo.com.ua

Для найкращого ефекту підвісьте філе оселедця на шпажки або решітку і залиште в холодильнику ще на 24 години. За цей час риба злегка підсохне, стане пружною та ароматною.

рецепт оселедця в домашніх умовах
Шматочки оселедця. Фото: smakuiemo.com.ua

Поки оселедець доходить, приготуйте маринад для цибулі. У мисці змішайте холодну воду, сіль, цукор, оцет, перець і кріп. Наріжте цибулю тонкими кільцями та залийте маринадом. Залиште настоюватися на 30–40 хвилин.

рецепт як швидко засолити оселедець
Оселедець на тарілці. Фото: smakuiemo.com.ua

Подавайте оселедець із маринованою цибулею, шматочком чорного хліба та картоплею — смак вийде саме такий, як колись у дитинстві. Риба виходить ніжна, з виразним ароматом спецій, а цибуля додає легкої пікантності.

Раніше ми публікували лайфхак від Клопотенка, у чому вимочити оселедець, щоб риба отримала унікальний смак та аромат.

Також писали, як приготувати найсмачнішу скумбрію пряного соління за дві години.

Ще ми розповідали, як почистити оселедець швидко та без кісток за одну хвилину — перевірено роками.

цибуля риба рецепт маринад оселедець
Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
