Провесная сельдь за сутки — домашний рецепт быстрого посола, вкуснее чем в магазине

Селедка с луком. Фото: smakuiemo.com.ua

Этот рецепт сельди — настоящая находка для ценителей домашних блюд. Без химии, без консервантов — только рыба, специи и хорошее настроение. Уже через сутки вы получите идеальную сельдь: упругую, ароматную, с приятной соленостью. В сочетании с маринованным луком и черным хлебом это классика, которую хочется готовить снова и снова.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

сельдь — 1 кг (2 средние рыбины);

соль — 35 г;

сахар — 15 г;

черный перец молотый — 1 ч. л.;

кориандр молотый — 1 ч. л.

Для маринада для лука:

вода холодная — 400 мл.;

соль — 1 ч. л.;

сахар — 1 ст. л.;

уксус — 3 ст. л.;

черный перец молотый — 0,5 ч. л.;

укроп свежий или сушеный — по своему вкусу.

Способ приготовления

Очистить сельдь, удалить внутренности, голову и плавники. Тщательно промыть и разделить на два филе, убрав кости.

Подготовка сельди. Фото: smakuiemo.com.ua

В небольшой миске смешать соль, сахар, черный перец и кориандр — это ароматная смесь для засолки. Хорошо натереть ею филе рыбы с обеих сторон.

Сельдь и соль. Фото: smakuiemo.com.ua

Выложить сельдь в емкость с крышкой или накрыть пищевой пленкой. Поставить под небольшой наклон в холодильник на 6-8 часов, чтобы стекала лишняя жидкость. Затем достать рыбу, промокнуть бумажными полотенцами.

Сельдь и специи. Фото: smakuiemo.com.ua

Для наилучшего эффекта подвесьте филе сельди на шпажки или решетку и оставьте в холодильнике еще на 24 часа. За это время рыба слегка подсохнет, станет упругой и ароматной.

Кусочки сельди. Фото: smakuiemo.com.ua

Пока сельдь доходит, приготовьте маринад для лука. В миске смешайте холодную воду, соль, сахар, уксус, перец и укроп. Нарежьте лук тонкими кольцами и залейте маринадом. Оставьте настаиваться на 30-40 минут.

Сельдь на тарелке. Фото: smakuiemo.com.ua

Подавайте сельдь с маринованным луком, кусочком черного хлеба и картофелем — вкус получится именно такой, как когда-то в детстве. Рыба получается нежная, с выразительным ароматом специй, а лук добавляет легкой пикантности.

Раньше мы публиковали лайфхак от Клопотенко, в чем вымочить селедку, чтобы рыба получила уникальный вкус и аромат.

Также писали, как приготовить вкуснейшую скумбрию пряного соления за два часа.

Еще мы рассказывали, как почистить селедку быстро и без костей в одну минуту — проверено годами.