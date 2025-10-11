Видео
Провесная сельдь за сутки — рецепт, вкуснее, чем в магазине

Дата публикации 11 октября 2025 01:00
Провесная сельдь за сутки — домашний рецепт быстрого посола, вкуснее чем в магазине
Селедка с луком. Фото: smakuiemo.com.ua

Этот рецепт сельди — настоящая находка для ценителей домашних блюд. Без химии, без консервантов — только рыба, специи и хорошее настроение. Уже через сутки вы получите идеальную сельдь: упругую, ароматную, с приятной соленостью. В сочетании с маринованным луком и черным хлебом это классика, которую хочется готовить снова и снова.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • сельдь — 1 кг (2 средние рыбины);
  • соль — 35 г;
  • сахар — 15 г;
  • черный перец молотый — 1 ч. л.;
  • кориандр молотый — 1 ч. л.

Для маринада для лука:

  • вода холодная — 400 мл.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • сахар — 1 ст. л.;
  • уксус — 3 ст. л.;
  • черный перец молотый — 0,5 ч. л.;
  • укроп свежий или сушеный — по своему вкусу.

Способ приготовления

Очистить сельдь, удалить внутренности, голову и плавники. Тщательно промыть и разделить на два филе, убрав кости.

рецепт полу оселедця
Подготовка сельди. Фото: smakuiemo.com.ua

В небольшой миске смешать соль, сахар, черный перец и кориандр — это ароматная смесь для засолки. Хорошо натереть ею филе рыбы с обеих сторон.

рецепт маринованого оселедця
Сельдь и соль. Фото: smakuiemo.com.ua

Выложить сельдь в емкость с крышкой или накрыть пищевой пленкой. Поставить под небольшой наклон в холодильник на 6-8 часов, чтобы стекала лишняя жидкость. Затем достать рыбу, промокнуть бумажными полотенцами.

солоний оселедець
Сельдь и специи. Фото: smakuiemo.com.ua

Для наилучшего эффекта подвесьте филе сельди на шпажки или решетку и оставьте в холодильнике еще на 24 часа. За это время рыба слегка подсохнет, станет упругой и ароматной.

рецепт оселедця в домашніх умовах
Кусочки сельди. Фото: smakuiemo.com.ua

Пока сельдь доходит, приготовьте маринад для лука. В миске смешайте холодную воду, соль, сахар, уксус, перец и укроп. Нарежьте лук тонкими кольцами и залейте маринадом. Оставьте настаиваться на 30-40 минут.

рецепт як швидко засолити оселедець
Сельдь на тарелке. Фото: smakuiemo.com.ua

Подавайте сельдь с маринованным луком, кусочком черного хлеба и картофелем — вкус получится именно такой, как когда-то в детстве. Рыба получается нежная, с выразительным ароматом специй, а лук добавляет легкой пикантности.

Раньше мы публиковали лайфхак от Клопотенко, в чем вымочить селедку, чтобы рыба получила уникальный вкус и аромат.

Также писали, как приготовить вкуснейшую скумбрию пряного соления за два часа.

Еще мы рассказывали, как почистить селедку быстро и без костей в одну минуту — проверено годами.

лук рыба рецепт маринад селедка
Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
