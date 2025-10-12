Видео
Видео

Новый рецепт скумбрий в духовке — проверенный вкусный рецепт

Новый рецепт скумбрий в духовке — проверенный вкусный рецепт

Дата публикации 12 октября 2025 01:04
Новый рецепт скумбрии в духовке — сочная рыба с ароматом цитрусовых
Две скумбрии. Фото: gospodynka.com.ua

Этот рецепт скумбрии — настоящее открытие для тех, кто любит легкие, ароматные блюда. Сочетание цитрусовых соков, специй и нежного филе делает рыбу особенно сочной и вкусной. Готовится просто, без сложных ингредиентов, но результат — ресторанного уровня. Идеальный вариант для быстрого ужина или праздничного стола.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

  • скумбрия — 2 шт.;
  • соль, черный молотый перец — по своему вкусу;
  • сухой чеснок — по своему вкусу;
  • орегано — по своему вкусу;
  • яблочный уксус — 2 ст. л.;
  • лимон — 1 шт.;
  • апельсин — 1 шт.;
  • розмарин сушеный — по своему вкусу;
  • молотая паприка — по своему вкусу;
  • растительное масло — по своему вкусу.

Способ приготовления

Тщательно почистить скумбрию, срезать голову и хвост. Сделать по несколько надрезов с обеих сторон. Посолить, поперчить, добавить сухой чеснок и орегано. Полить яблочным уксусом и небольшим количеством масла, тщательно втереть специи в рыбу руками. Оставить мариноваться на 15-20 минут при комнатной температуре.

як приготувати скумбрію
Рыба в специях. Фото: gospodynka.com.ua

Форму для запекания застелить пергаментом и выложить скумбрию. Лимон и апельсин нарезать тонкими дольками. Уложить часть цитрусов в брюшко рыбы, а остальные в надрезы на поверхности.

рецепт скумбрії в духовці
Скумбрия с лимоном. Фото: gospodynka.com.ua

В небольшой миске смешать розмарин, паприку и немного масла, полученной смесью смазать скумбрию сверху. Запекать при температуре 180°C в течение 25-30 минут, пока рыба не станет золотистой и ароматной.

простий рецепт скумбрії в духовці
Рыба с лимоном. Фото: gospodynka.com.ua

После запекания выложить скумбрию на тарелку, украсить свежими дольками лимона или зеленью. Блюдо получается сочное внутри, с нежной корочкой и приятным цитрусовым ароматом, который прекрасно подчеркивает вкус рыбы.

Марина Евтягина
Автор:
Марина Евтягина
