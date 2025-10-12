Новый рецепт скумбрии в духовке — сочная рыба с ароматом цитрусовых

Новый рецепт скумбрий в духовке — проверенный вкусный рецепт
Этот рецепт скумбрии — настоящее открытие для тех, кто любит легкие, ароматные блюда. Сочетание цитрусовых соков, специй и нежного филе делает рыбу особенно сочной и вкусной. Готовится просто, без сложных ингредиентов, но результат — ресторанного уровня. Идеальный вариант для быстрого ужина или праздничного стола.
Вам понадобится:
- скумбрия — 2 шт.;
- соль, черный молотый перец — по своему вкусу;
- сухой чеснок — по своему вкусу;
- орегано — по своему вкусу;
- яблочный уксус — 2 ст. л.;
- лимон — 1 шт.;
- апельсин — 1 шт.;
- розмарин сушеный — по своему вкусу;
- молотая паприка — по своему вкусу;
- растительное масло — по своему вкусу.
Способ приготовления
Тщательно почистить скумбрию, срезать голову и хвост. Сделать по несколько надрезов с обеих сторон. Посолить, поперчить, добавить сухой чеснок и орегано. Полить яблочным уксусом и небольшим количеством масла, тщательно втереть специи в рыбу руками. Оставить мариноваться на 15-20 минут при комнатной температуре.
Форму для запекания застелить пергаментом и выложить скумбрию. Лимон и апельсин нарезать тонкими дольками. Уложить часть цитрусов в брюшко рыбы, а остальные в надрезы на поверхности.
В небольшой миске смешать розмарин, паприку и немного масла, полученной смесью смазать скумбрию сверху. Запекать при температуре 180°C в течение 25-30 минут, пока рыба не станет золотистой и ароматной.
После запекания выложить скумбрию на тарелку, украсить свежими дольками лимона или зеленью. Блюдо получается сочное внутри, с нежной корочкой и приятным цитрусовым ароматом, который прекрасно подчеркивает вкус рыбы.
