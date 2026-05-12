Новий салат "Бузок": знадобиться оселедець та картопля
Цей салат приємно дивує незвичним поєднанням простих інгредієнтів. Оселедець чудово смакує з картоплею, яблуком і ніжним соусом із легкою пікантністю хрону та гірчиці. Маринована цибуля додає салату свіжості та легкої кислинки, а після настоювання смак стає ще більш насиченим. Такий рецепт легко може стати новим фаворитом на святковому або домашньому столі.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- оселедець слабосолоний — 1 шт.;
- картопля відварена — 2 шт.;
- яйця варені — 4 шт.;
- яблуко — 1 шт.;
- цибуля червона — 3 шт.;
- зелена цибуля — 1 пучок.
Для маринаду:
- вода холодна;
- цукор — 0,5 ч. л.;
- сіль — 0,5 ч. л.;
- оцет 9% — 1 ст. л.
Для соусу:
- сметана — 2 ст. л.;
- майонез — 4 ст. л.;
- хрін — 0,5 ст. л.;
- гірчиця — 0,5 ст. л.;
- лимонний сік — з 1 лимона;
- часник — 2 зубчики;
- сіль — за смаком.
Спосіб приготування
- Червону цибулю дрібно нарізати, залити холодною водою на кілька хвилин, після чого додати сіль, цукор та оцет. Залишити маринуватися.
- Картоплю, яйця та яблуко нарізати кубиками. Додати подрібнену зелену цибулю та мариновану червону цибулю.
- Для соусу змішати сметану, майонез, хрін, гірчицю, лимонний сік і подрібнений часник. Заправити салат і перемішати.
- Наприкінці додати нарізане філе оселедця та ще раз акуратно перемішати.
- Перед подачею залишити салат настоятися приблизно на 30 хвилин.
