Новий салат "Бузок": знадобиться оселедець та картопля

Салат "Бузок". Фото: gospodynka.com.ua

Цей салат приємно дивує незвичним поєднанням простих інгредієнтів. Оселедець чудово смакує з картоплею, яблуком і ніжним соусом із легкою пікантністю хрону та гірчиці. Маринована цибуля додає салату свіжості та легкої кислинки, а після настоювання смак стає ще більш насиченим. Такий рецепт легко може стати новим фаворитом на святковому або домашньому столі.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

оселедець слабосолоний — 1 шт.;

картопля відварена — 2 шт.;

яйця варені — 4 шт.;

яблуко — 1 шт.;

цибуля червона — 3 шт.;

зелена цибуля — 1 пучок.

Для маринаду:

вода холодна;

цукор — 0,5 ч. л.;

сіль — 0,5 ч. л.;

оцет 9% — 1 ст. л.

Для соусу:

сметана — 2 ст. л.;

майонез — 4 ст. л.;

хрін — 0,5 ст. л.;

гірчиця — 0,5 ст. л.;

лимонний сік — з 1 лимона;

часник — 2 зубчики;

сіль — за смаком.

Приготування салату. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Червону цибулю дрібно нарізати, залити холодною водою на кілька хвилин, після чого додати сіль, цукор та оцет. Залишити маринуватися. Картоплю, яйця та яблуко нарізати кубиками. Додати подрібнену зелену цибулю та мариновану червону цибулю. Для соусу змішати сметану, майонез, хрін, гірчицю, лимонний сік і подрібнений часник. Заправити салат і перемішати. Наприкінці додати нарізане філе оселедця та ще раз акуратно перемішати. Перед подачею залишити салат настоятися приблизно на 30 хвилин.

