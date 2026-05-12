Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервГламуркухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Новий салат "Бузок": знадобиться оселедець та картопля

Новий салат "Бузок": знадобиться оселедець та картопля

Ua ru
Дата публікації: 12 травня 2026 14:08
Новий салат Бузок: знадобиться оселедець та картопля
Салат "Бузок". Фото: gospodynka.com.ua

Цей салат приємно дивує незвичним поєднанням простих інгредієнтів. Оселедець чудово смакує з картоплею, яблуком і ніжним соусом із легкою пікантністю хрону та гірчиці. Маринована цибуля додає салату свіжості та легкої кислинки, а після настоювання смак стає ще більш насиченим. Такий рецепт легко може стати новим фаворитом на святковому або домашньому столі.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • оселедець слабосолоний — 1 шт.;
  • картопля відварена — 2 шт.;
  • яйця варені — 4 шт.;
  • яблуко — 1 шт.;
  • цибуля червона — 3 шт.;
  • зелена цибуля — 1 пучок.

Для маринаду:

  • вода холодна;
  • цукор — 0,5 ч. л.;
  • сіль — 0,5 ч. л.;
  • оцет 9% — 1 ст. л.

Для соусу:

Читайте також:
  • сметана — 2 ст. л.;
  • майонез — 4 ст. л.;
  • хрін — 0,5 ст. л.;
  • гірчиця — 0,5 ст. л.;
  • лимонний сік — з 1 лимона;
  • часник — 2 зубчики;
  • сіль — за смаком.
рецепт салату з оселедцем
Приготування салату. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Червону цибулю дрібно нарізати, залити холодною водою на кілька хвилин, після чого додати сіль, цукор та оцет. Залишити маринуватися.
  2. Картоплю, яйця та яблуко нарізати кубиками. Додати подрібнену зелену цибулю та мариновану червону цибулю.
  3. Для соусу змішати сметану, майонез, хрін, гірчицю, лимонний сік і подрібнений часник. Заправити салат і перемішати.
  4. Наприкінці додати нарізане філе оселедця та ще раз акуратно перемішати. 
  5. Перед подачею залишити салат настоятися приблизно на 30 хвилин.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів

Легкий салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти. 

Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі". 

Смачний салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє".

салат рецепт оселедець
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації