Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервГламурКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Новый салат "Сирень": понадобится сельдь и картофель

Новый салат "Сирень": понадобится сельдь и картофель

Ua ru
Дата публикации 12 мая 2026 14:08
Новый салат Сирень: понадобится сельдь и картофель
Салат "Сирень". Фото: gospodynka.com.ua

Этот салат приятно удивляет необычным сочетанием простых ингредиентов. Сельдь прекрасно сочетается с картофелем, яблоком и нежным соусом с легкой пикантностью хрена и горчицы. Маринованный лук добавляет салату свежести и легкой кислинки, а после настаивания вкус становится еще более насыщенным. Такой рецепт легко может стать новым фаворитом на праздничном или домашнем столе.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • сельдь слабосоленая — 1 шт.;
  • картофель отварной — 2 шт.;
  • яйца вареные — 4 шт.;
  • яблоко — 1 шт.;
  • лук красный — 3 шт.;
  • зеленый лук — 1 пучок.

Для маринада:

  • вода холодная;
  • сахар — 0,5 ч. л.;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • уксус 9% — 1 ст. л.

Для соуса:

Читайте также:
  • сметана — 2 ст. л.;
  • майонез — 4 ст. л.;
  • хрен — 0,5 ст. л.;
  • горчица — 0,5 ст. л.;
  • лимонный сок — из 1 лимона;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • соль — по вкусу.
рецепт салату з оселедцем
Приготовление салата. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Красный лук мелко нарезать, залить холодной водой на несколько минут, после чего добавить соль, сахар и уксус. Оставить мариноваться.
  2. Картофель, яйца и яблоко нарезать кубиками. Добавить измельченный зеленый лук и маринованный красный лук.
  3. Для соуса смешать сметану, майонез, хрен, горчицу, лимонный сок и измельченный чеснок. Заправить салат и перемешать.
  4. В конце добавить нарезанное филе сельди и еще раз аккуратно перемешать.
  5. Перед подачей оставить салат настояться примерно на 30 минут.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов

Легкий салат с пекинской капустой для похудения — всего 3 ингредиента.

Салат сельди под новой шубой — альтернатива классической "Шубе".

Вкусный салат "Мадонна" — сочетание лучше надоевших "Шубы" и "Оливье".

салат рецепт селедка
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации