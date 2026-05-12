Новый салат "Сирень": понадобится сельдь и картофель

Салат "Сирень". Фото: gospodynka.com.ua

Этот салат приятно удивляет необычным сочетанием простых ингредиентов. Сельдь прекрасно сочетается с картофелем, яблоком и нежным соусом с легкой пикантностью хрена и горчицы. Маринованный лук добавляет салату свежести и легкой кислинки, а после настаивания вкус становится еще более насыщенным. Такой рецепт легко может стать новым фаворитом на праздничном или домашнем столе.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

сельдь слабосоленая — 1 шт.;

картофель отварной — 2 шт.;

яйца вареные — 4 шт.;

яблоко — 1 шт.;

лук красный — 3 шт.;

зеленый лук — 1 пучок.

Для маринада:

вода холодная;

сахар — 0,5 ч. л.;

соль — 0,5 ч. л.;

уксус 9% — 1 ст. л.

Для соуса:

сметана — 2 ст. л.;

майонез — 4 ст. л.;

хрен — 0,5 ст. л.;

горчица — 0,5 ст. л.;

лимонный сок — из 1 лимона;

чеснок — 2 зубчика;

соль — по вкусу.

Приготовление салата. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Красный лук мелко нарезать, залить холодной водой на несколько минут, после чего добавить соль, сахар и уксус. Оставить мариноваться. Картофель, яйца и яблоко нарезать кубиками. Добавить измельченный зеленый лук и маринованный красный лук. Для соуса смешать сметану, майонез, хрен, горчицу, лимонный сок и измельченный чеснок. Заправить салат и перемешать. В конце добавить нарезанное филе сельди и еще раз аккуратно перемешать. Перед подачей оставить салат настояться примерно на 30 минут.

