Новый салат "Сирень": понадобится сельдь и картофель
Этот салат приятно удивляет необычным сочетанием простых ингредиентов. Сельдь прекрасно сочетается с картофелем, яблоком и нежным соусом с легкой пикантностью хрена и горчицы. Маринованный лук добавляет салату свежести и легкой кислинки, а после настаивания вкус становится еще более насыщенным. Такой рецепт легко может стать новым фаворитом на праздничном или домашнем столе.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- сельдь слабосоленая — 1 шт.;
- картофель отварной — 2 шт.;
- яйца вареные — 4 шт.;
- яблоко — 1 шт.;
- лук красный — 3 шт.;
- зеленый лук — 1 пучок.
Для маринада:
- вода холодная;
- сахар — 0,5 ч. л.;
- соль — 0,5 ч. л.;
- уксус 9% — 1 ст. л.
Для соуса:
- сметана — 2 ст. л.;
- майонез — 4 ст. л.;
- хрен — 0,5 ст. л.;
- горчица — 0,5 ст. л.;
- лимонный сок — из 1 лимона;
- чеснок — 2 зубчика;
- соль — по вкусу.
Способ приготовления
- Красный лук мелко нарезать, залить холодной водой на несколько минут, после чего добавить соль, сахар и уксус. Оставить мариноваться.
- Картофель, яйца и яблоко нарезать кубиками. Добавить измельченный зеленый лук и маринованный красный лук.
- Для соуса смешать сметану, майонез, хрен, горчицу, лимонный сок и измельченный чеснок. Заправить салат и перемешать.
- В конце добавить нарезанное филе сельди и еще раз аккуратно перемешать.
- Перед подачей оставить салат настояться примерно на 30 минут.
