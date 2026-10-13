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Головна Смак Новий салат із буряком: не "шуба", але смачніше

Новий салат із буряком: не "шуба", але смачніше

Ua ru
13 жовтня 2026 12:04
Листковий салат зі шпротами та буряком: оригінальна закуска до столу
Салат з буряком. Фото: smachnenke.com.ua

Цей салат стане цікавою альтернативою звичним листковим закускам. Ніжні овочі, яйця та пікантні шпроти добре поєднуються між собою, а після охолодження шари просочуються майонезом і стають ще смачнішими.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • шпроти — 1 банка;
  • буряк — 2 шт.;
  • яйця — 4 шт.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • картопля — 2 шт.;
  • столовий оцет для маринування цибулі — 50 мл.;
  • сіль — до смаку;
  • майонез — до смаку.
рецепт салату зі шпротами
Салат з буряком та шпротами. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Буряк і картоплю відварити до готовності, яйця зварити круто.
  2. Охолодити, очистити й натерти на великій тертці окремо.
  3. Цибулю нарізати, залити оцтом і залишити маринуватися, потім злити рідину.
  4. Шпроти звільнити від зайвої олії та розім’яти виделкою.
  5. Викласти шарами шпроти, цибулю, картоплю, яйця та буряк.
  6. Картопляний і яєчний шари злегка змастити майонезом, так само вчинити з верхнім шаром буряка. За потреби додати трохи солі.
  7. Поставити салат у холодильник на 40 хвилин для просочення. Перед подачею прикрасити зеленню.

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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