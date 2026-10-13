Листковий салат зі шпротами та буряком: оригінальна закуска до столу

Новий салат із буряком: не "шуба", але смачніше
Ua ru
13 жовтня 2026 12:04
Салат з буряком. Фото: smachnenke.com.ua
Цей салат стане цікавою альтернативою звичним листковим закускам. Ніжні овочі, яйця та пікантні шпроти добре поєднуються між собою, а після охолодження шари просочуються майонезом і стають ще смачнішими.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- шпроти — 1 банка;
- буряк — 2 шт.;
- яйця — 4 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- картопля — 2 шт.;
- столовий оцет для маринування цибулі — 50 мл.;
- сіль — до смаку;
- майонез — до смаку.
Спосіб приготування
- Буряк і картоплю відварити до готовності, яйця зварити круто.
- Охолодити, очистити й натерти на великій тертці окремо.
- Цибулю нарізати, залити оцтом і залишити маринуватися, потім злити рідину.
- Шпроти звільнити від зайвої олії та розім’яти виделкою.
- Викласти шарами шпроти, цибулю, картоплю, яйця та буряк.
- Картопляний і яєчний шари злегка змастити майонезом, так само вчинити з верхнім шаром буряка. За потреби додати трохи солі.
- Поставити салат у холодильник на 40 хвилин для просочення. Перед подачею прикрасити зеленню.
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