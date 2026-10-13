Листковий салат зі шпротами та буряком: оригінальна закуска до столу

Салат з буряком. Фото: smachnenke.com.ua

Цей салат стане цікавою альтернативою звичним листковим закускам. Ніжні овочі, яйця та пікантні шпроти добре поєднуються між собою, а після охолодження шари просочуються майонезом і стають ще смачнішими.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

шпроти — 1 банка;

буряк — 2 шт.;

яйця — 4 шт.;

цибуля — 1 шт.;

картопля — 2 шт.;

столовий оцет для маринування цибулі — 50 мл.;

сіль — до смаку;

майонез — до смаку.

Салат з буряком та шпротами. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Буряк і картоплю відварити до готовності, яйця зварити круто. Охолодити, очистити й натерти на великій тертці окремо. Цибулю нарізати, залити оцтом і залишити маринуватися, потім злити рідину. Шпроти звільнити від зайвої олії та розім’яти виделкою. Викласти шарами шпроти, цибулю, картоплю, яйця та буряк. Картопляний і яєчний шари злегка змастити майонезом, так само вчинити з верхнім шаром буряка. За потреби додати трохи солі. Поставити салат у холодильник на 40 хвилин для просочення. Перед подачею прикрасити зеленню.

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