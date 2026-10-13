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Главная Вкус Новый салат со свеклой: не "шуба", но вкуснее

Новый салат со свеклой: не "шуба", но вкуснее

Ua ru
13 октября 2026 12:04
Листовой салат со шпротами и свеклой: оригинальная закуска к столу
Салат со свеклой. Фото: smachnenke.com.ua

Этот салат станет интересной альтернативой привычным слоеным закускам. Нежные овощи, яйца и пикантные шпроты хорошо сочетаются друг с другом, а после охлаждения слои пропитываются майонезом и становятся ещё вкуснее.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • шпроты — 1 банка;
  • свекла — 2 шт.;
  • яйца — 4 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • картофель — 2 шт.;
  • столовый уксус для маринования лука — 50 мл;
  • соль — по вкусу;
  • майонез — по вкусу.
рецепт салату зі шпротами
Салат со свеклой и шпротами. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Свеклу и картофель отварить до готовности, яйца сварить вкрутую.
  2. Остудить, очистить и натереть на крупной терке по отдельности.
  3. Лук нарезать, залить уксусом и оставить мариноваться, затем слить жидкость.
  4. Шпроты очистить от лишнего масла и размять вилкой.
  5. Выложить слоями шпроты, лук, картофель, яйца и свеклу.
  6. Картофельный и яичный слои слегка смазать майонезом, то же самое сделать с верхним слоем свеклы. При необходимости добавить немного соли.
  7. Поставить салат в холодильник на 40 минут, чтобы он пропитался. Перед подачей украсить зеленью.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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