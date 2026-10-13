Листовой салат со шпротами и свеклой: оригинальная закуска к столу

Салат со свеклой. Фото: smachnenke.com.ua

Этот салат станет интересной альтернативой привычным слоеным закускам. Нежные овощи, яйца и пикантные шпроты хорошо сочетаются друг с другом, а после охлаждения слои пропитываются майонезом и становятся ещё вкуснее.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

шпроты — 1 банка;

свекла — 2 шт.;

яйца — 4 шт.;

лук — 1 шт.;

картофель — 2 шт.;

столовый уксус для маринования лука — 50 мл;

соль — по вкусу;

майонез — по вкусу.

Салат со свеклой и шпротами. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Свеклу и картофель отварить до готовности, яйца сварить вкрутую. Остудить, очистить и натереть на крупной терке по отдельности. Лук нарезать, залить уксусом и оставить мариноваться, затем слить жидкость. Шпроты очистить от лишнего масла и размять вилкой. Выложить слоями шпроты, лук, картофель, яйца и свеклу. Картофельный и яичный слои слегка смазать майонезом, то же самое сделать с верхним слоем свеклы. При необходимости добавить немного соли. Поставить салат в холодильник на 40 минут, чтобы он пропитался. Перед подачей украсить зеленью.

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