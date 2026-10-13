Листовой салат со шпротами и свеклой: оригинальная закуска к столу

Новый салат со свеклой: не "шуба", но вкуснее
Ua ru
13 октября 2026 12:04
Салат со свеклой. Фото: smachnenke.com.ua
Этот салат станет интересной альтернативой привычным слоеным закускам. Нежные овощи, яйца и пикантные шпроты хорошо сочетаются друг с другом, а после охлаждения слои пропитываются майонезом и становятся ещё вкуснее.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- шпроты — 1 банка;
- свекла — 2 шт.;
- яйца — 4 шт.;
- лук — 1 шт.;
- картофель — 2 шт.;
- столовый уксус для маринования лука — 50 мл;
- соль — по вкусу;
- майонез — по вкусу.
Способ приготовления
- Свеклу и картофель отварить до готовности, яйца сварить вкрутую.
- Остудить, очистить и натереть на крупной терке по отдельности.
- Лук нарезать, залить уксусом и оставить мариноваться, затем слить жидкость.
- Шпроты очистить от лишнего масла и размять вилкой.
- Выложить слоями шпроты, лук, картофель, яйца и свеклу.
- Картофельный и яичный слои слегка смазать майонезом, то же самое сделать с верхним слоем свеклы. При необходимости добавить немного соли.
- Поставить салат в холодильник на 40 минут, чтобы он пропитался. Перед подачей украсить зеленью.
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