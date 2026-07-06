Новий салат на літо "Марія": знадобиться 400 г кабачків та 300 г огірків
Коли хочеться легкої, але ситної страви, цей салат стане чудовим вибором. Поєднання обсмажених кабачків, свіжих огірків, ніжної бринзи та варених яєць робить його соковитим і дуже смачним. А невеликий секрет у заправці додає страві особливого аромату, який точно захочеться повторити ще не раз.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- кабачки — 400–500 г;
- яйця варені — 3 шт.;
- огірок свіжий — 250–300 г;
- бринза — 120–150 г;
- олія — 2–3 ст. л.
Для заправки:
- приправа "смажена цибуля" — 1 ст. л.;
- майонез — 1–2 ст. л.;
- сіль — за смаком;
- чорний мелений перець — за смаком;
- кріп — за бажанням.
Спосіб приготування
- Кабачок нарізати кубиками та обсмажити на олії до м'якості й легкої золотистої скоринки, після чого повністю охолодити.
- Варені яйця, свіжий огірок і бринзу нарізати кубиками та перекласти у велику миску.
- Додати охолоджені кабачки, приправу "смажена цибуля", майонез, сіль і чорний перець.
- Обережно перемішати, за бажанням додати подрібнений кріп.
- Перед подачею салат можна ненадовго поставити в холодильник, щоб смаки краще поєдналися.
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